El cor Giovinetto porta a Barcelona el nou concert basat en el teatre musical

El cor format a Puig-reig Giovinetto, finalistes de la tercera edició del programa Oh Happy Day de TV3, i Daniel Anglès presenten el 12 de setembre, a les 9 del vespre, al Casino Aliança del Poblenou de Barcelona una nova proposta musical amb el nom d' Acompanyats. A l'escenari també hi serà el director musical d' El Rey León, Sergi Cuenca, que ha col·laborat amb Anglès en diferents projectes i que també ha treballat en musicals com Chicago i Hair.

Durant el concert es podran escoltar fragments de musicals tan coneguts com Mar i Cel, obra d'Àngel Guimerà i portada al teatre per Dagoll Dagom, o Els Miserables, basat en la novel·la de Víctor Hugo; emblemàtics temes en català com Paraules d'amor de Joan Manuel Serrat o Amor Particular de Lluís Llach, o altres èxits, com Think d'Aretha Franklin, que han fet que el cor sigui un dels més estimats de les últimes edicions del programa de TV3.

Anglès, vinculat professionalment al teatre musical des dels 18 anys i impulsor d'aquesta proposta, va veure durant el programa que calia anar més enllà i va crear, amb Cuenca, un projecte comú amb un dels grups amb qui va ser sentir-se identificat des del primer moment. L'espectacle es va estrenar amb molt èxit el maig a Puig-reig, amb l'assistència d'un miler de persones.

El cor, format per 3 nois i 8 noies d'entre 17 i 20 anys, completa la seva gira amb Acompanyats, un espectacle fresc, amb energia, per a tots els públics i amb el suport de dos dels millors professionals de teatre musical de Catalunya.