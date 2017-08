Un viatge gratuït a l'època de l'home de neandertal

Cada estiu hi ha dos jaciments a Catalunya central que cerquen la petjada de l'home de neandertal, en un registre que es remunta als 50.000 anys. D'una banda, les coves del Toll i les Teixoneres, a Moià. De l'altra, l'Abric Romaní, a Capellades (Anoia), al bell mig de la balma que s'aprecia en tota la seva majestuositat des de l'Eix Diagonal. Tot i que els treballs arqueològics fa molts anys que se succeeixen cada estiu, no va ser fins l'agost del 2016 que es van localitzar les primeres restes humanes: una dent i el parietal (part de crani) d'un infant que van aparèixer a les Teixoneres.

Els treballs d'enguany ja són en marxa als dos jaciments. Fins el 20 d'agost, l'equip que dirigeix Jordi Rosell excava al Toll i les Teixoneres. I fins al dia 30 d'aquest mes, el grup que lideren Eudald Carbonell, Palmira Saladié i Gema Chacón treballa a l'Abric Romaní. En ambdós casos, la recerca dels especialistes en el món de la prehistòria és a l'abast del públic. Per veure què fan i com treballen als avencs moianesos, cal adreçar-se al Museu de Moià. Per presenciar en directe l'espectacular forat que, al llarg dels anys, ha creat l'excavació de l'Abric Romaní, només cal anar-hi. Un estiu més, la campanya arqueològica és oberta al públic, cada dia, d'11 a 13 h i de 17 a 19 h, a excepció del 12, el 19 i el 26, i de forma totalment gratuïta.