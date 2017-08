La botiga d'instruments Sibelius de Manresa posa punt final a 42 anys de negoci

La botiga Sibelius de Manresa abaixa la persiana després de 42 anys al servei de la música. El seu propietari, Jordi Font, tanca la paradeta per emprendre un nou projecte a l'hotel rural La Garriga de Castelladral, una masia on fa tres anys que hi viu juntament amb la seva família. «Feia un temps que tenia clar que el projecte familiar és la masia. Romànticament, sap greu tancar, però creia que la meva etapa a Sibelius havia acabat», explica Font.

El manresà té clar que el cicle de la botiga manresana va arribar a la seva fi. «Vull posar la meva energia en aquest hotel rural que té molt encant. És un lloc on pots estar amb la natura i oferir una experiència espiritual i única. Permet desconnectar i connectar amb nosaltres mateixos».

Sibelius, per mitjà d'Enric Massana i Irene Botella, va obrir l'establiment per primera vegada l'any 1975 al carrer Casanova. A mitjà dels 90, els propietaris van voler traspassar la botiga i Font, que hi treballava els matins, va decidir quedar-se-la. Només tenia 18 anys. «Estic superorgullós del camí que he recorregut. Recordo que al principi era una botiga poc rockandrollera, molt clàssica, i li vaig donar una mica la volta. Era una època gloriosa per a les botigues», destaca.

Però fa temps que l'impacte d'Internet, les botigues online i el fenomen Amazon engoleixen molts establiments. «Les botigues, no només Sibelius, i el món en general estan perdent. Les grans marques no ho posen gens fàcil i venen els seus productes al seu web i, per tant, no necessiten cap distribuïdor ni cap botiga».

Font es va adonar que preferia dedicar el temps a altres activitats. «En els últims anys destinava les meves energies a mantenir el mateix preu dels productes que hi havia a Internet... i et planteges si val la pena llançar les energies d'aquesta manera. A mi m'agrada la proximitat, el tracte humà. Avui qualsevol client ho vol tot a l'instant, és l'era de la immediatesa i, per molta estima que et tinguin, prefereixen comprar online i no moure's de casa. L'amo d'Amazon ja és el més ric del món».



Un piano i un amor



Font ha treballat durant 22 anys a Sibelius. I això dóna per unes quantes històries. La preferida de Font és una que li va canviar la vida, de cap a peus. «La meva actual parella (Núria Roca) va entrar a Sibelius a comprar un piano i allà va sortir una història d'amor. Ens vam enamorar i vam tenir dos fills». I el manresà recorda amb orgull el desig de la seva àvia. «Quan vaig adquirir la botiga em va dir 'que Sibelius et doni molts fruits', i així ha sigut».

De l'enamorament en la botiga va sorgir una relació professional. Van decidir crear el projecte Font Roca. La parella es va dedicar a dissenyar pianos creatius i de colors per a infants i adolescents. «Si crees un producte nou i únic el pots defensar en el mercat. I una prova que ho vam fer ben fet va ser que es van interessar a comprar la idea i exportar-la per arreu d'Espanya», assenyala Roca.



La música ben a prop



El mas la Garriga al llarg de l'any és també un punt de trobada d'artistes que busquen tranquil·litat i inspiració. I aprofitant la plena dedicació de Font al projecte, es volen seguir impulsant diverses activitats culturals. Una d'elles és un cicle de música, però que encara ho estan estudiant.

Seguiran apostant per a propostes consolidades, com el concert de joves pianistes de la Catalunya Central que fa set anys que organitza Sibelius i La Casa dels Pianos. El manresà s'ha allunyat de la ciutat i ha deixat enrere dues dècades a Sibelius però la música l'acompanya allà on va, i el piano també. «Sóc un apassionat de la música. És una manera de viure».