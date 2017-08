Joaquim Falcó exposarà per primer cop a Navarcles i oferirà 22 obres inèdites

Un bany de colors, un esclat d'emocions, un despertar de sentiments, un cant a la vida. Així és l'exposició La pintura com a lluita de Joaquim Falcó. Per primera vegada, el manresà presentarà la seva obra a Navarcles, el poble on fa gairebé 50 anys que viuen els seus pares. Es podrà veure a l'Espai Cultural el Coro a partir de diumenge, a les 12 del matí, fins a l'11 de setembre. És una mostra d'art al més alt nivell d'un dels pintors més internacionals del territori català que ha presentat les seves obres als Estats Units, Xina, Anglaterra i França, entre altres països.

La pintura com a lluita va ser el títol de l'exposició que va acollir el Centre Cultural el Casino de Manresa el gener del 2012, però no té res a veure amb aquesta mostraja que hi havia obres de gran format. En canvi, a Navarcles s'exposaran 26 pintures de mitjà format, 22 de les quals són inèdites, de temàtiques variades, com d'animals, flors, paisatges de ciutats, i tot tipus d'elements figuratius. «Són elements icònics i molt recurrents en la meva pintura. Són objectes que estem farts de veure i utilitzar i que m'agraden, o que plàsticament veig que poden funcionar, i els trasllado a una tela i els converteixo en una obra d'art», destaca Falcó.

Alguns dels quadres que es podran veure en aquesta exposició també van marcar en el seu moment, una revolució i un impacte en la societat com el fenomen de les Coca-Cola, la Vespa, la guitar-ra elèctrica, etcètera. Els quadres de les Coca-Cola són una de les temàtiques distintives de Falcó. «Molts cops intento exposar algun de les Coca-Cola perquè si no la gent em diu que els troba a faltar». Alguns d'aquests quadres estan exposats a la seu de l'empresa a Atlanta, als Estats Units.

També hi ha una versió de l'autoretrat de l'emblemàtic pintor holandès Vincent van Gogh, un artista que Falcó ha volgut homenatjar. «Van Gogh va ser menyspreat a la seva època, però després es va convertir en el més cotitzat de la història. És una de les paradoxes de l'art», assenyala el manresà. L'admiració que li professa és per la seva dedicació i estima a la pintura. «Van Gogh pintava perquè estimava la pintura, i no al revés del que es fa avui en dia, on molts només pensen en fer calés. És com els futbolistes, que n'hi ha que només volen guanyar diners. I van Gogh va viure per a l'art».



Una lluita en el llenç

La pintura del manresà és molt viva, imaginativa, un boom de colors, amb influències principalment de l'art pop, estil amb el qual no es vol encasellar. En les obres s'observa la lluita de Falcó contra el llenç i les esquitxades, les taques, els regalims i els traços que va fer. «És impactant. És com una lluita de les formes. L'espectador entra en un món d'emocions. Falcó va fer un trencament, una innovació amb la seva pintura. Els seus quadres arriben a tothom», opina un dels membres de Grup Art, Joan Cots. En sintonia, Eduard Fons, també d'aquesta entitat navarclina, creu que la seva pintura és «molt espectacular de veure i fàcil de comprendre. Té molta personalitat i categoria. El seu estil també beu de l'impressionisme pels colors que utilitza».