L'Orquestra de Cambra de Granollers porta les seves noces d'argent a Cardona

Només hi ha butlla per als tres violoncels, per raons òbvies, però la resta dels divuit intèrprets de l'Orquestra de Cambra de Granollers tocaran dempeus al creuer de l'església romànica de Sant Vicenç de Cardona, avui a la tarda en el tercer concert del cicle Sons de la Col·legiata. «Farem un repertori àgil, fresc i festiu, i ocuparem l'escala a dreta i a esquerra. Fins aquí puc explicar», apunta creant un divertit suspens Anna Maria Piera, gerent de la formació vallesana, que entre el 2017 i el 2018 commemora les noces d'argent.

La cita té un sabor especial per diferents motius. D'una banda, l'efemèride del grup convidat. I, d'altra banda, la presència d'un conjunt orquestral com un pas endavant en els usos musicals de la col·legiata. «Vaig ser un matí sencer prenent mides, mirant com és l'escala, fent fotos...», explica Piera, que va oficiar de clavecinista en els inicis de la trajectòria de l'OCG. Col·locar divuit instrumentistes a l'espai previ a l'altar no és una tasca senzilla, i la solució final no es donarà a conèixer fins al moment de començar.

L'Orquestra de Cambra de Granollers va néixer fa vint-i-cinc anys en el si del Conservatori de la capital del Vallès Oriental. Tot i que posteriorment se'n va desvincular, des de la temporada passada torna a tenir un lligam amb la institució docent. «Durant els primers cinc anys», comenta Piera, «vam ser una formació amateur. Després ja vam adoptar un format professional, i fa quinze anys, quan va obrir portes el Teatre-Auditori de Granollers, vam passar a ser l'orquestra resident».

La complicitat dels inicis ha perviscut, apunta la directiva: «alguns fins i tot hi vam trobar parella i ens hi vam casar. Avui en dia, encara hi ha molta gent que és a l'orquestra des de fa deu, quinze, vint anys». Mitja dotzena són de Granollers i l'entorn comarcal, i la majoria és gent que «ens ve de Badalona, Barcelona, Mataró, Manresa...». Tot i que a Cardona hi actuarà una formació de divuit músics, l'orquestra té dos conjunts estables: «la base de la plantilla és de corda, tot i que també tenim programes simfònics amb un grup de vent. Ambdós poden tocar junts o per separat».

La relació amb el teatre assegura a l'OCG una temporada estable d'actuacions amb una desena de concerts, cadascun dels quals té la seva versió per al públic familiar. «La diferència entre l'un i l'altre és que el recital per a nens i nenes és més curt, modifiquem una mica l'ordre amb fragments que treiem o que ampliem, i tenen tots una presentació i un guió. A més, deixem que els infants s'asseguin a prop dels músics en coixins de colors. El públic respon, sobretot gràcies al boca-orella, i tenim moltes criatures de 4 a 7 anys, però també més petits».

El programa que el grup vallesà oferirà aquesta tarda «es basa en la música de dansa, de Brahms en endavant. Fins i tot tocarem Sardana del Quartet Ambients, de Ruera». Estructurat en dues parts, el concert inclourà peces com Concert alla Rustica, de Vivaldi, Libertango, Melodia en la i Oblivion, de Piazzolla, Intermezzo Goyescas, de Granados i la Dansa Hongaresa núm. 5, de Brahms. «Des de l'inici de la commemoració de les noces d'argent, vam voler transmetre que ens sentim joves, per això toquem dempeus i amb ganes de fer gresca», afegeix Anna Maria Piera.

El cicle Sons de la Col·legiata es va iniciar al principi de juliol amb l'Orfeó Català i va continuar posteriorment amb un concert de Barcelona Gospel Messengers. La diversitat estilística es farà patent en les dues actuacions que encara hi ha pendents: el dijous dia 17 d'agost (22 h) serà el torn de l'Acadèmia Internacional de Música del Solsonès, amb un repertori interpretat per professors i alumnes d'aquest projecte formatiu; el dia 23 del mateix mes (20.30 h) tancarà el certamen el Bruno Oro Quartet, amb un concert de tribut a Frank Sinatra.