Joves músics d'arreu del món transformen Solsona

Asya Anisimova té només 11 anys i és d'Armènia. Va començar a tocar el violí quan en tenia 5 i, de moment, ja ha guanyat diversos premis al seu país. Aquest estiu, després de més d'un dia sencer d'avió en avió, ha vingut a Solsona per primer cop acompanyada de la seva germana i la seva mare amb l'objectiu de participar a la 16a edició de l'Acadèmia Internacional de Música. «Vam fer escala a Geòrgia, i després a Ucraïna. Finalment vam aterrar a Barcelona, on vam comprar bitllets d'autobús per arribar a Solsona. Ella té molt clar que vol ser aquí. Des de sempre ha volgut tocar el violí», diu la seva mare.

Durant dotze dies, un total de 72 alumnes com l'Asya, vinguts d'arreu del món, s'instal·len a Solsona per dedicar-se completament a la música. Tenen entre 11 i 35 anys, i comparteixen la mateixa idea de futur: esdevenir professionals. Com si fossin uns solsonins més, fan vida al centre: dormen i esmorzen al seminari i, durant el dia, fan classes, assagen i participen com a intèrprets a la trentena de concerts que organitza l'AIMS. «Som ocupes pràcticament de tota la ciutat», afirma el director de l'acadèmia, Peter Thiemann. «A part del seminari, fem servir l'escola de música, el Teatre Comarcal, la llar d'infants i la sala polivalent». La simultaneïtat d'activitats fa que la logística sigui, en paraules del director, «un petit miracle». «Tenim un equip de 8 persones que treballen dia i nit; funcionem com un rellotge suís», assegura.

Pel que fa a la procedència dels participants, aproximadament un 60% vénen de l'estranger. «Tenim gent de tots els continents: europeus, americans, asiàtics i també alumnes de Nova Zelanda, Austràlia, Rússia i l'Índia». L'altre 40% són de Catalunya i de la resta d'Espanya. L'anglès és la llengua de docència i de comunicació entre els joves.



Dedicació exclusiva

Una de les idees en què coincideixen bona part dels alumnes és l'alt nivell interpretatiu i d'exigència que suposa l'AIMS. L'ambient internacional i, sobretot, el prestigi dels professors, són els motius que porten els joves a triar Solsona. «M'agrada molt estudiar amb gent d'arreu del món», comenta l'australiana Hannah Herriman, de 25 anys. La barcelonina Laura Recasens, de 17, afirma que el millor és l'atmosfera musical: «Si no estàs fent classe, pots tocar on vulguis. Els professors són molt bons, i vénen d'arreu del món. Com que tots som músics, compartim interessos». «Quan ets aquí, tens la certesa que la gent que ha vingut és perquè vol ser-hi. Tothom està molt focalitzat, i té ganes de millorar i aprendre», afegeix la francesa Théa Beronia. «Tot és música, música i més música», resumeix la porto-riquenya Maricarmen Vélez.

Però l'AIMS no només és sinònim d'esforç i treball: als vespres, quan les classes i els concerts ja s'han acabat, també hi ha temps per passar-s'ho bé. Els bars i restaurants del passeig són els espais preferits per als joves a l'hora de sopar. «Cada dia anem a un de diferent», asseguren. Ja de nit, la jornada s'acaba al pub Sputnik.

«La relació entre l'AIMS i els solsonins és una relació idíl·lica», opina Thiemann. «A l'agost la ciutat és sinònim de música i, de cop, es converteix en una ciutat internacional. Tothom és molt obert amb els alumnes, i la cita cada cop atrau més gent. L'impacte econòmices nota», afirma. Pel que fa als participants, molts repeteixen: «El rècord el tenen unes germanes de Taiwan, que van venir durant 7 edicions seguides», recorda el director.