Moià descobreix l´art de dibuixar en grup

Les nombroses paradetes de productes artesans i la multitud de persones que omplien ahir al matí la plaça Major de Moià, situada als peus de l´església de Santa Maria, feien pensar que, aparentment, es tractava d´un diumenge més de mercat. Però enmig de les carpes blanques i del batibull de gent, si un s´hi fixava bé, es podien veure diversos visitants poc habituals, asseguts i camuflats per tots els racons de l´espai.

Equipats amb amb quaderns, llapis i pinzells, eren la trentena de participants del primer sketchcrawl de Moià, una mena de marató de dibuix grupal en què diversos artistes, la majoria amateurs, es troben i comparteixen la passió per l´art i les il·lustracions seguint un recorregut prèviament marcat.

«Ens trobem per dibuixar junts», explicava una de les participants, Montse Liria, il·lustradora de formació. «D´aquesta manera no et sents sol, i t´enriqueixes, perquè veus el que fan els altres. És una mena de posada en comú. A més, tens l´oportunitat de dibuixar en espais no habituals on, si vas sol, no gosaries posar-t´hi».

Durant les quatre hores d´activitat, de 10 del matí a 2 del migdia, els dibuixants, amb varietat d´estils i edats –des d´infants fins a persones grans– van passar per la plaça Major, el Museu Comarcal Rafael Casanova i la plaça Sant Sebastià, on hi ha l´ajuntament.

La d´ahir, però, no era la primera vegada que s´organitzava un sketchcrawl a la comarca; el municipi pioner és l´Estany, que ja en suma dues cites, l´última aquest juliol passat. De fet, molts dels 32 participants d´ahir a Moià repetien l´experiència.

L´associació organitzadora, el Cercle Artístic del Moianès, assegura que la intenció és que l´activitat es programi mensualment, i que sigui itinerant. «A Barcelona hi ha grups d´sketchcrawls que es troben cada setmana. Aquí és més difícil moure tanta gent, però de moment ja tenim confirmades dues cites més: el setembre a Calders i a l´octubre a Castellterçol. Ens vénen persones de la comarca, moltes alumnes del Cercle, i també persones de fora», comentava ahir un dels impulsors, Andreu Vilardell.

Per a ell, l´objectiu final de dibuixar en grup és «que la feina de l´artista, que és sovint una feina solitària, deixi de ser-ho, i que puguem compartir experiències, aprendre diferents tècniques i veure els diversos utensilis que fem servir. És una font d´aprenentatge, i no només es tracta de dibuixar; també de fer turisme i gaudir de l´entorn», assegurava. «A mi m´agrada molt captar figures de persones en moviment, i aquestes trobades també permeten que hi hagi molt material humà per il·lustrar», afegia el president del Cercle, Xavier Vidal.