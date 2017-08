L'exposició «Néixer a Manresa» de l'Espai Memòries torna a obrir per la festa major

La feinada que va suposar l'elaboració de la mostra «Néixer a Manresa , 1930-1960» es mostrarà al públic per segona vegada del 25 d'agost al 17 de setembre, una de les exposicions que es podran veure a partir de la festa major a la capital bagenca. El projecte inclòs en l'Espai Memòries del Museu Comarcal de Manresa es va exhibir durant el mes de juny i, després del parèntesi estiuenc, retorna a l'edifici de la Via Sant Ignasi per explicar com era l'ofici de les llevadores quan parir era una pràctica domèstica.

El programa de la festa gran de la ciutat inclou fins a mitja dotzena de propostes en el capítol expositiu. «Néixer a Manresa» no és una novetat, però el projecte comissariat per Jordi Bordes, Francesc Comas i Pilar Priego va implicar deu llevadores i infermeres que van exercir l'ofici quan la maternitat era una qüestió que es resolia a les cases. En el transcurs de cinc tallers participatius, es van recollir experiències i materials que van culminar en l'exposició de l'Espai Memòries.



Casacuberta pinta Manresa



El mateix 25 d'agost, a les 20 h, hi ha una cita amb un dels pintors locals més destacats, Jaume Casacuberta. L'Espai d'Art del Cercle Artístic de Manresa inaugurarà aquell dia la mostra «Espais ignasians manresans», en la qual mostrarà els paisatges vinculats a la petjada del sant a la localitat. Casacuberta ha demostrat al llarg de la seva trajectòria un excel·lent domini de les tècniques del dibuix i l'aqüarel·la. L'exposició es podrà visitar durant la festa major i fins al 15 de setembre.

El dia abans, 24 d'agost, l'Espai 7 del Centre Cultural el Casino acollirà l'estrena d'una nova edició del Concurs Exposició d'Artistes Manresans, que arriba a la 87a edició. L'exposició estarà oberta al públic fins al 10 de setembre.

La proposta del Museu Comarcal de Manresa per a la festa major serà el segon lliurament de la sèrie d'exposicions que vinculen artistes contemporanis amb el llegat barroc del centre. En aquesta ocasió, el protagonisme recaurà en les fotografies d'Enric Casals. La inauguració es farà el 25 d'agost i la mostra estarà vigent fins al 24 de setembre.

D'altra banda, la primera exposició que obrirà al públic serà, com és habitual, la de les obres participants en el concurs de fotografia de la festa major 2016 que organitzen Foto Art Manresa i l'Ajuntament. Del 22 al 31 d'agost es podrà veure al vestíbul de la biblioteca del Casino. Totes les mostres són d'entrada gratuïta.