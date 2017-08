Cinc cançons per recordar cinc moments de la vida d'Elvis Presley

El 16 d'agost de 1977, fa just 40 anys, va morir el que probablement ha estat la icona més important de la cultura popular d'Estats Units al segle XX juntament amb la indústria de Hollywood, les hamburgueses, la novel·la americana i Muhammad Ali, encara que aquesta llista sempre és discutible i és probable que s'expandeixi. Elvis Presley, el'rei del Rock ', segueix sent reverenciat a tot el món i el seu llegat resisteix amb orgull els canvis socials i culturals. Revisem cinc moments clau de la teva vida a través de cinc cançons.

"Hound Dog"

El 9 de setembre de 1956, el programa de televisió 'The Ed Sullivan Show' va incloure una actuació en directe d'un jove del qual es tenien algunes notícies per la seva peculiar manera d'absorbir la cultura negra del blues i integrar-la en els gustos musicals dels blancs. Elvis va cantar aquest dia diverses cançons, incloent 'Hound Dog', en què va posar en marxa una nova forma de passar al ritme del rock.

'Jailhouse Rock'

El 1957, s'estrenava la pel·lícula'Jailhouse Rock ', una de les primeres incursions de Presley en el món del cinema, un apartat que mai va seduir la crítica però que va portar a nombrosos fans a les sales. En la pel·lícula destacava el tema del mateix nom, una altra innovació d'Elvis que va marcar un estil a l'hora de concebre el rock abans de la'British Invasion' als Estats Units dels Beatles, els Stones i altres grups de les illes.

'Viva Las Vegas'

Els anys 60 van marcar la desaparició d'Elvis del primer pla de l'escena, ocult per l'entusiasme que aquests anys van copar les bandes britàniques. A Presley mai no li va agradar la música i la influència social dels Beatles, malgrat l'admiració de John Lennon. En aquests anys, Elvis Presley es va refugiar en el cinema, amb pel·lícules com la prescindible'Viva Les Vegas', amb una cançó del mateix títol sobre la ciutat del joc.

'In the Guetto'

Elvis torna als primers llocs de les llistes d'èxits a finals dels 60. La seva carrera es resumeix millor en 'singles' que a través dels discos, ja que en aquells anys moltes discogràfiques preferien apostar més pels primers que pels segons . El 1969, i ja experimentant canvis personals (i estètics), Elvis va llançar 'In the Guetto', una de les seves cançons més versions.

'Suspicious Minds'

L'any 1973, amb una fama minvant en un rock dominat llavors pels Stones, Neil Young, Led Zeppelin i Pink Floyd, Elvis va publicar 'Aloha from Hawaii Via Satellite', un àlbum en directe que el músic va interpretar embotit en l'atapeït vestuari que definiria La seva última època, marcada per excessos. Però hi va haver evidència d'una exuberant versió de 'Suspicious Minds'.