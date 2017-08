«Amb aquest llibre tenia alguna cosa a dir»

La jove de Puig-reig, amb un univers molt particular, és l'autora de la novel·la èpica «Cibeles, la Magna mater», publicada aquest juliol passat. A través de la seva pàgina de Facebook, Alarcón fa temps que cultiva una comunitat que supera els 6.000 seguidors, alguns d'arreu del món

Judit Alarcón Butxaca (Puig-reig, 1995) té només 21 anys, però moltes coses per explicar. Va començar a escriure quan en tenia 12 i, des de llavors, s'està forjant un nom com a autora emergent amb diversos relats curts i poesies, que han format part de la publicació local Pensaments i Paraules XXXI o el certamen literari Anim2. Fa tres anys va presentar el seu primer llibre, Prisma, i ara debuta editorialment amb una novel·la que considera més madura i que ha tret al mercat amb Universo de Letras, un segell d'autopublicació derivat de l'editorial Planeta. Cibeles, la Magna Mater (2017) és un relat de gènere èpic que planteja dubtes existencials i metafísics.



Per què va decidir començar a escriure?

Jo sempre he anat escrivint, des que tenia 12 anys i cursava l'ESO. El punt d'inflexió va arribar a primer de batxillerat. Era el moment d'efervescència de Crepúsculo, amb els vampirs i els fenòmens sobrenaturals, però a mi no em va agradar gens. Va ser llavors quan vaig començar a escriure el primer llibre, encara molt adolescent, que vaig presentar com a treball de recerca de batxillerat.

Aquest juliol ha publicat Cibeles, la Magna mater, la seva òpera prima. Creu que hi ha hagut una evolució?

Sí, és un llibre més madur, amb el qual tenia realment alguna cosa a dir. En el fons, no deixa de ser una excusa per presentar un món instrospectiu, que gira entorn de qüestions existencials relacionades amb la metafísica. El bé i el mal, per exemple, són subjectius, i depenen del prisma amb el qual t'ho mires. Qualsevol forma d'art ha d'estar abocada cap als altres, no cap a un mateix, i jo volia presentar dubtes que ens plantegem al llarg de la vida.

Quin és l'argument?

Parteix d'una energia primigènia, que és Cibeles, i que ho sustena tot. És un principi femení, que pot ser benigne o maligne. Al llarg de la novel·la, cada personatge, amb les seves inquietuds, es va desenvolupant i viu una metamorfosi. Hi apareixen regnes i diverses races, com els elfs o els mags, i un elenc de déus. La idea principal és que l'ésser humà té la necessitat de classificar-ho tot per ordenar el caos, però un agent extern pot trencar aquest equilibri, i és difícil tornar-hi a arribar. També he trobat interessant tocar el tema de l'antagonista; sempre ens descuidem de la part dolenta, dels malfactors. Els tirem els trastos al cap en lloc de demanar-los què els ha passat i per què són així.

Un plantejament força abstracte i filosòfic.

Sí. En qualsevol text que faig, intento sempre posar-hi filosofia; em sosté i la necessito. M'agraden les diverses corrents de pensament; la filosofia en general, els bons diàlegs. Al final, la vida va d'això: de l'art.

Per què escriu en castellà?

La meva llengua materna és el català, però jo sempre he escrit en castellà perquè el trobo més dolç, i pel vocabulari; hi ha molts sinònims. Per escriure, el català és més 'dur', i amb el castellà em sento més còmode. També hi ha una part subconscient: des de sempre, he mirat les pel·lícules en castellà.

Quins són els seus referents?

Si t'he de ser franca, tot i que escric llibres, no sóc una gran lectora; sóc força més cinèfila. I és un error: si escrius és necesari llegir molt. Però la meva imaginació s'ha forjat al cinema. M'agraden especialment els autors i personatges de Matrix, Dark City, Hannibal, Hellraiser o Berserk. Més que en la pel·lícula, em fixo en les idees que han volgut transmetre les persones que hi ha darrere.

Creu que no ser una àvida lectora la condiciona?

Inevitablement perjudica. El cinema m'alimenta per una banda, però em limita per l'altra. Llegir és totalment necessari per veure l'estructura narrativa. Però encara que no devori llibres, jo devoro articles. Els autors que més llegeixo són H. P. Lovecraft, Anna Rice, Oscar Wildre o Risto Mejide, en el seu vessant menys mediàtic.

Com ha estat l'experiència de l'autopublicació amb Universo de Letras, de Planeta? Com va sorgir l'oportunitat?

Vaig anar al grup Planeta i els vaig portar el llibre, que era manuscrit. Vaig pensar: ja que el tinc, per què no puc anar-hi, encara que no sigui ningú? Em van rebre molt bé i, després de passar un filtre, em van dir que sí. Hi ha una demanda molt gran i el segell dóna oportunitats a escriptors novells. Jo hi poso una part, ells m'ho editen i el llancen. Es pot trobar a la llibreria Parcir de Manresa, a dues llibreries de Puig-reig, als 4 Cantons de Berga i a les plataformes digitals.

De cara al futur, es veu escrivint més llibres?

Espero que sí. És una necessitat; si tinc alguna cosa a dins, ho dic. Ara estic de ressaca literària, però ja tinc un nou personatge al cap per fer un llibre futurista sobre la tecnologia. Quan escric, em llanço i mai sé cap on aniré.