Convertir-se en ceba per reivindicar el catalanisme

Ser de la ceba és una expressió que va relacionada amb les persones que tenen un sentiment d'identitat catalanista i d'arrelament a la terra. El fotògraf berguedà Jordi Plana Pey ha volgut utilitzar el significat que adopta aquesta expressió com a inspiració per al seu nou projecte personal titulat De cebes i ceballots. Plana s'encarregarà de retratar els voluntaris mentre es cobreixen la cara amb una faldilla, vestits o samarretes llargues (vegeu foto).

«La ceba sempre ha sigut un aliment que s'ha associat amb Catalunya. Tenir cebes plantades a casa era, sobretot en època de repressió, una manera subtil de dir que erets de la terra», explica Planes. El berguedà considera que ser de la ceba és una frase «que els catalans de tota la vida utilitzen molt». I aquest projecte pretén elaborar un cens de la família de les cebes a través dels éssers humans. «De cebes n'hi ha de moltes classes i m'interessa plasmar una gran diversitat de gent», destaca Plana.

El projecte vol servir com a protesta i reivindicació davant la negativa de l'Estat espanyol a deixar votar els catalans en un referèndum vinculant. «És una manera de fer visible la injustícia que viu el poble de Catalunya».

Per això l'autor vol publicar les imatges el dia 1 d'octubre, data prevista pel govern de la Generalitat de Catalunya per dur a terme el referèndum. Però encara desconeix com donarà a conèixer a la societat la prova del seu resultat i de si farà una exposició o una performance.

No obstant això, la iniciativa està oberta a tothom, independentment dels pensaments i idees polítiques. «Jo els hi explico el projecte i què significa. Hi ha gent que em diu que és una bajanada, que és una ximpleria reivindicar la catalanitat a través d'una ceba. Però és la seva opinió i jo ho respecto, només faltaria».



A contrarellotge

Entre final del 2015 i principi del 2016, el berguedà va dur a terme un projecte que consistia a fotografiar 365 persones de la part posterior del tors per a un projecte expositiu relacionat amb la figura de Ramon Llull. Tenia un any de marge per poder captar les imatges, però amb De cebes a ceballots va a contrarellotge. La iniciativa la va engegar fa uns 10 dies i la vol tancar el 20 de setembre per tenir uns dies de marge abans de l'1-O i poder fer les tasques de producció de les imatges. Vol aconseguir una cinquantena de fotos, però poder arribar al centenar «és un repte que em fa il·lusió», assegura Plana. Les instantànies les enregistrarà a qualsevol lloc. «De cebes n'hi ha a tot arreu, a casa, a sota el llit, al rebost i al camp».