El solsoní Pere Rafart farà tres funcions gratuïtes d'un espectacle de màgia

L'il·lusionista solsoní Pere Rafart actuarà el diumenge 3 de setembre a la seva ciutat natal, amb tres funcions a les 17 h, 18.30 h i 20 h, a la Sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal del Solsonès. L'entrada és gratuïta però no més hi caben 35 persones en cada passi: per això, caldrà recollir una invitació (màxim dues per persona) a partir de dilluns a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

El prestidigitador oferirà tres passis de l'espectacle Peresonal, una proposta de màgia de prop per a adults on el solsoní combina els efectes més clàssics de l'il·lusionisme amb números de creació pròpia i molt d'humor. Enguany, Rafart va guanyar el Premi Ascanio que l'acredita com a mag de l'any per part de la Societat Espanyola d'Il·lusionisme i va guanyar el premi de cartomàgia en el darrer Congrés Màgic Nacional.