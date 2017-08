Troben restes d'un segon neandertal a la Cova de les Teixoneres de Moià

Les coves de les Teixoneres de Moià han tornat a donar sorpreses aquest estiu. La campanya d´excavacions que s´hi ha dut a terme des del dia 3 d´agost ha posat al descobert una altra dent humana, en aquest cas de neandertal adult, que se suma a la dent d´infant que ja s´hi va trobar l´any passat. De fet, durant aquesta campanya també han aparegut més restes humanes, en concret una altra dent d´infant, i això fa que al jaciment ja hi hagi, com a mínim, dos individus. I aquest dissabte mateix, una quarta dent, també de llet.

"El nen de Moià ja no està sol", assegura el director de les excavacions, Jordi Rosell, a Regió7. "La dent que ha aparegut enguany sembla d´un adult d´edat avançada, però encara no ho sabem amb exactitud", afegeix l´arqueòleg. "Nosaltres comptàvem trobar més restes de l´infant, i que aparegués el queixal d´un adult ha sigut una sorpresa. Ara estem més despistats, però trobar dos individus posa el jaciment a un altre nivell". El molar superior dret, que presenta un desgast molt acusat, ha aparegut en el mateix nivell on va sortir la dent de llet de l´any passat.

La quarta dent apareix durant la visita de Regió7



Regió7 s'ha desplaçat aquest dissabte fins al jaciment de les coves de les Teixoneres per informar de primera mà de la troballa arqueològica. Durant la visita, s'ha fet una descobriment important, la quarta dent de neandertal que es troba a la cova. Sembla que es tracta d'un premolar infantil. A la foto, Guillermo Bustos, Marta Orozco, Ignasi Morgades, Maite Arilla, membres de l'equip de l'excavació.



Durant els treballs d´excavació d´aquest estiu, que s´acaben el proper dilluns, també han aparegut, en aquest cas a les coves del Toll puntes de llança, fogars i restes de l´ós de les cavernes, entre les quals un fèmur immens d´un individu d´aquesta espècie animal. "Hem vist que els neandertals aprofitaven la cova, i ara volem saber amb quina freqüència la visitaven", explica el director. Els treballs es fan sota la direcció de l´IPHES, l´Institut Català de Paleocologia Humana i Evolució Social, i el Centre Nacional d´Investigació sobre Evolució Humana.