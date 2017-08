La tercera edició del GiraCirc aposta pel circ social i es manté en nombre de públic

Partint de la base que el somriure és el principi de la pau i després de molt deliberar, els organitzadors del GiraCirc de Collsuspina van decidir celebrar-lo aquest cap de setmana, tal com estava previst, tot i els atemptats de dijous passat a Barcelona i Cambrils. Xavi Vinuesa, de l'àrea social del festival, apuntava que «la cultura pot ser una eina per intentar equilibrar certes coses que en aquest món no ho estan. Després de dues reunions intenses ens vam dir: ens arrisquem i ens tirem a la piscina. El circ no és una frivolitat, el circ és cultura. Creiem que la gent s'ho mereix; no s'ha de quedar a casa.» I la resposta del públic no va fallar. Segons l'organització, durant aquesta tercera edició l'afluència de públic ha estat pràcticament igual que la de l'any passat. Així, dissabte van passar pel certamen unes dues-mil persones, mentre que la jornada anterior, dia de l'estrena, van fer-ho un miler, el mateix nombre que ahir.

Si bé el festival pròpiament dit va començar divendres amb la gala del circ, la realitat és que el dia abans ja s'havia donat el tret de sortida amb un taller de clown en família a càrrec d'Albert Vinyes, de Santa Maria d'Oló. Durant dos dies i tres hores cada jornada, trenta-cinc persones entre petits i grans van poder participar en aquest taller, que era una de les novetats d'enguay, però no la única. La mostra de circ social ha estat l'altra aposta que sembla que ha arribat amb la intenció de quedar-se. «Com a associació vam creure des del principi que aquest projecte s'havia de fer i en aquesta tercera edició hem posat la primera pedra a una cosa que volem que vagi lligada al GiraCirc i que es reconegui com un dels projectes propis del festival. Utilitzar el circ com a transformació social i treballar amb joves amb risc d'exclusió social». Ahir al migdia es va veure l'actuació de nou nens i nenes del Centre Obert de Moià, que durant vuit sessions d'una hora van treballar els malabars al costat de Xavier Vinuesa. Van poder ensenyar tot el que havien après i van tenir la millor recompensa al seu esforç, veure l'atenció i els aplaudiments del públic. Divendres s'havia fet una altra sessió, dirigida per Griselda Juncà i Jordi Serra amb joves del centre de menors de Sant Quirze Safaja.

Durant tot el cap de setmana s'han programat activitats per a tots els gustos i edats, així com un bon grapat d'espectacles. La plaça de l'església era l'espai reservat pels més petits, on podien jugar amb estructures de psicomotricitat i desenvolupar la seva imaginació i creativitat amb múltiples jocs. Uns metres més enllà, a la plaça de l'Ajuntament, el taller de circ feia les delicies dels més grans. Mentre alguns s'atrevien a enfilar-se per les teles, d'altres provaven sort amb el trapezi o els malabars. Diuen els artistes de circ que el malabar pot caure fins a tres cops. Alguns ho aconseguien a la primera. A d'altres els calien més intents. Però tots ho feien amb les mateixes ganes i cares d'il·lusió. Al migdia el gran reclam va ser l'espectacle Tandarika Circus de la companyia Passabar-ret a l'escenari principal, on quatre pallassos esbojarrats van fer riure de valent al públic. El Fu, el Totxo, la Rita i el Boca, que n'era el mestre de cerimònies, van demostrar les seves habilitats, jugant sempre amb l'humor i oferint, com ells mateixos van explicar al públic, «un circ diferent».