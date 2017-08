El concurs de fotografia de la Festa Major de Manresa millora les xifres de participació

Fa un any, en la inauguració de l'exposició de les obres participants en el concurs de fotografia de la festa major, que organitza Foto Art Manresa, s'apuntava com una possible hipòtesi per al descens de participants la falta de novetats en la programació. Bona part de les fotografies tracten sobre els actes de foc i aigua per la seva bellesa plàstica. No es pot dir que el repertori de propostes hagi evolucionat, però les xifres han millorat amb 93 obres presentades pertanyents a 26 autors (66 i 18 fa dotze mesos).

L'acte de lliurament de premis tindrà lloc avui a les 20 h al vestíbul de la Biblioteca del Casino, on 61 de les fotografies presentades es podran admirar fins al 8 de setembre, amb entrada gratuïta. Tot i que no s'exhibeix la totalitat dels treballs presents, sí que hi són representats tots els concursants.

El Premi d'Honor ha recaigut enguany en Pep Moyano per la foto Il·lusió, que mostra una nena que observa embadalida les contorsions d'una bombolla de sabó. La seva recompensa són 400 euros i un trofeu de l'Ajuntament.

El primer premi és per a Javier Checa, amb Bajo la nube, una estampa nocturna d'un dels personatges que donen vida al correfoc. L'autor s'endú 200 euros i trofeu, 50 euros més que Carles Buxaderas, mereixedor del segon premi amb Correaigua. En aquesta fotografia s'aprecia la fascinació que el bany d'escuma genera en un parell d'infants.

El premi Regió7 a la millor fotografia de reportatge periodísticés és per a Francesc Comellas, una instantània panoràmica titulada Castell de Focs que ensenya l'espectacularitat de l'acte que congrega milers de persones al parc de l'Agulla. El guardó està dotat amb una subscripció gratuïta a Regió7 digital. Per la seva part, Jordi Preñanosa obté el premi a la millor fotografia dels actes de la Festa Major Infantil per una fotografia sense títol que encara un infant i la resta d'un cavall de cartró. La recompensa, 150 euros i trofeu.