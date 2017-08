Els grups de la Catalunya Central, protagonistes de les nits de Festa Major

Star3, divendres a les 23h a la plana de l´Om

Jos Racero (cantant i guitarrista), Esteve Martínez (baixista) i Nil Bribian (bateria) són els components de Star 3, un grup que es dedica a fer ballar el públic a ritme de versions d'èxits actuals del món del pop, el rock, el funky i la música disco. Star 3 va sorgir el 2013, i han tocat en festes majors d´arreu de Catalunya, com la de Manresa, on ja han actuat dues vegades.

Quin repertori tocareu a la festa major?

En general, tocarem cançons bastant actuals, i sobretot, seran molt ballables. Seran temes que van des del pop, passant pel funky, i el rock. Un repertori que beu de Bruno Mars, Maroon 5, Fito y Fitipaldis, etcètera.

Quines són les vostres influències?

Cada component del grup té les seves. Però la nostra formació té influències de Police, U2, Green Day i Red Hot Chili Peppers.

Quins records de festa major teniu?

El primer any que vam tocar a la festa major ho vam fer amb els Gossos a Sant Domènec. Va ser un concert que no esperàvem perquè ens ho van dir a última hora, ja que havia fallat l'altre grup. Però per a nosaltres va ser molt especial poder tocar davant 3.000 o 4.000 persones. Estàvem acollonits, no feia gaire temps que tocàvem junts però va ser increïble, apoteòsic, va marcar un abans i un després.

Una anècdota o el fet més surrealista que us ha passat mai sobre l´escenari

Vam tocar en el carnestoltes de Gironella fa dos anys i recordo que no havíem comprat cap disfressa. Vam fer les proves i vam anar a sopar a casa d´uns amics i, mentre menjàvem, ens vam començar a engrescar. Vam acabar sortint a l'escenari amb unes disfresses que havíem improvisat i que eren surrealistes. No tenien cap sentit. El baixista va anar d'abella friki i ridícula; jo, de vaca amb una perruca i unes faldilles; i el bateria no sabia ni de què anava. Va ser l´hòstia pujar a l'escenari i cantar vestits així.



Itzipa, divendres a les 23h a la plaça Gispert

El grup Itzipa, format per Anna Jané (veu i clarinet), Enric Soler (contrabaix), Jordi Pulpillo (guitarra), Ferran Izquierdo (bateria i percussió) i la manresana Clara Sorolla (veu i flauta travessera), es va formar fa tan sols un any i mig, el gener del 2016. Guanyadors de la tercera edició del Llumplugged, el concurs musical del Bages del Voilà!, avui actuen a la Festa Major de Manresa com a part del premi. Itzipa ofereix versions d´estil reggae en acústic, amb tocs de jazz, funk i soul.

Quins projectes de futur afronta el grup?

Estem en la primera etapa del projecte. Farem versions de grups d´arreu com The Cap Empire (Song for Elias o The Lost Song) El Kanka (Canela en Rama), algun reggae clàssic i temes de Jack Johnson, entre d´altres.

Quines són les vostres influències?

A banda dels autors de les versions que fem, les nostres influències són Chet Baker, Sarah Vaughan, Norah Jones, Sílvia Pérez Cruz, Bob Marley i Hiatus Kayote.

Quins records de festa major teniu?

L´Anna i jo [Carla Sorolla] ens vam conèixer el setembre del 2015 a les Festes de la Mercè. Cadascuna anava amb un grup diferent. Ens vam parar, i ens vam posar a xerrar. Resulta que totes dues estudiàvem cant al Taller de Músics, i després que ens coneguessim li vaig proposar muntar un grup. D´aquí va sorgir el projecte d´Itzipa. De la Festa Major de Manresa, recordo quan va venir el grup Oques Grasses, fa 4 o 5 anys; és un dels conjunts que ens agraden més pel que fa a la filosofia de vida, i també musicalment.

Una anècdota o el fet més surrealista que us ha passat mai sobre l´escenari

La primera actuació que vam fer va ser un concert de versions molt patxanga; ens les vam preparar a corre-cuita. Era una actuació per a una festa d´una família que ens va convidar, i vam haver de portar nosaltres mateixos l´equip de so. Ens van donar uns barrets molt cutres, amb uns paraigües de propaganda taronges. Va ser divertit perquè no ens esperaven tocar en aquelles condicions.

Quins projectes de futur afronta el grup?

El projecte de futur més gran i ambiciós que tenim és fer un disc amb cançons pròpies. Tenim ganes de transmetre al públic qui som realment; que sigui una carta de presentació, i que puguem crear així la identitat que volem tenir.



Rúpits, divendres a les 21h al parc de la Seu

Rúpits és una de les grans sensacions de la música catalana. Els gironellencs van començar a tocar el 2014 i van aconseguir el premi de votació popular del concurs Sona 9-Canet Rock el juny de l´any passat. Com a recompensa, van tenir l´oportunitat de tocar al Canet Rock i al Centre Cultural Blanquerna de Madrid. El seu estil és un soft-rock ballable i amb les seves composicions sedueixen al públic. La banda l´integren Marc Espel (veus i guitarra), Marc Coromines (baix i veus), Jaume Espel (guitarra i veus), Oscar Pardo (bateria i veus) i Francesc Rodríguez (teclat, trompeta i veus).

Quin repertori tocareu a la festa major?

Tocarem tots els temes del nostre últim i primer disc Imperfeccions (U98, 2017) i recuperarem algunes cançons velles que ja hem presentat en altres concerts i que formen part de l´EP que vam gravar.

Quines són les vostres influències?

Tots tenim els nostres gustos. Per exemple, de grups nacionals, Love of Lesbian és una formació que ens identifica i ens agrada a tots. També escoltem Txarango o La Pegatina. Encara que no tinguin un estil semblant al nostre, els veus tocar i molen.

Quins records de festa major teniu?

Recordo que vaig anar a un concert on tocava Autoput a la plaça de l'Ajuntament de Manresa. Hi havia molta gent i de cop i volta, es van començar a estripar les samarretes. Vaig al·lucinar. I de la Festa Major de Gironella sempre tinc bons records. L'any passat vam tocar el dissabte, va venir molta gent que ens va seguir durant tot l'any i va ser molt maco.

Una anècdota o el fet més surrealista que us ha passat mai sobre l´escenari

Un membre del grup havia treballat com a professor a Tona i en la festa major del poble vam sortir a l'escenari i vam veure que li havien dedicat una pancarta. Va ser molt bonic i divertit que l'esperessin d'aquesta manera.

Quins projectes de futur afronta el grup?

Tirarem endavant i volem trepitjar fort. Ens centrarem a difondre el disc i a crear nous temes. En cosa d'un any volem tornar a entrar a l'estudi i gravar un segon àlbum. Ara estarem en algunes festes majors més, tot i que com que som d´una comarca petita, costa més que et coneguin.



Palance, dissabte a les 21h a l´Oller del Mas

Le contre-jour és el títol del nou disc de Palance, un quartet manresà d´estil pop-rock format per Xavier Serrano (veu i baix), Jordi Segon (guitarra), Nasi Llovet (bateria) i Edgar Serrano (guitarra). El grup va néixer el 2012, i un any després ja va editar el seu primer disc, Superherois. Ara, tornen amb un so que s´allunya de l´electrònica i s´apropa al pop orgànic.

Quin repertori tocareu a la festa major?

Bàsicament, les cançons de l´últim disc, Le contre-jour, i algun tema més antic. També farem un poema musicat d´estil electrònic, fruit d´una col·laboració del Jordi Segon, en Jordi Ribot i jo per al cicle Tocats de Lletra 2016.

Quines són les vostres influències?

No és una influència, però Radiohead ens agrada a tots.

Quins records de festa major teniu?

Tenim records d´haver tocat a la festa major amb altres grups. Amb Fabius Cata, per exemple, a la Milcentenari, o amb els Convidats, en diferents escenaris de Manresa. Amb Palance hi vam ser fa un parell d´anys, en el cicle Seu a la Fresca. També recordem l´època en què els concerts de la festa major es pagaven: va venir l´Anna Belén o Mecano.

Una anècdota o el fet més surrealista que us ha passat mai sobre l´escenari

Som força formals. Algun cop, algú del grup ha arribat tard, i no hem tingut gaire temps per provar so. Però més enllà d´això, no ens han passat coses estranyes.

Quins projectes de futur afronta el grup?

La publicació del disc és força recent, i ara mateix tots tenim molts projectes personals. El grup és de més a més.



Puput, dissabte a les 23h a la plaça Gispert

Puput és un grup manresà amb un estil que alguns han qualificat de dream pop místic. Format l´any 2012 per Jordi Portabella (baix, veu i guitarra), Lluís Coll (teclat), Marc Torregrosa (baix), Jordi Sànchez (guitarra) i Juanjo Muñoz (bateria), el seu primer concert va ser a la sala Stroika de Manresa.

Quin repertori tocareu a la festa major?

Farem cançons d´abans, dels dos discos que hem publicat fins ara, i les barrejarem amb alguns temes nous que ja hem gravat i que s´estan acabant de mesclar.

Quines són les vostres influències?

Els grups que més ens han influït són Deerhunter, The Velvet Underground o Tomas Luís de Victoria.

Quins records de festa major teniu?

Recordo el primer any que vam tocar amb el grup Plouen, que va ser molt xulo. I també els festivals que ens muntaven, ja fa uns quants anys, amb l´Orquestra Alternativa de l´FMA.

Una anècdota o el fet més surrealista que us ha passat mai sobre l´escenari

Quan vam tocar al cicle Bala Perduda de l´Apolo, a Barcelona, en Juanjo, que és el bateria, va tenir un problema en un braç pocs dies abans de l´actuació. Vam haver d´improvisar al mateix concert: vam dividir la bateria en dos, i en Marc Clos va tocar la part corresponent al braç fotut d´en Juanjo. Per sort, el concert va anar molt bé.

Quins projectes de futur afronta el grup?

El projecte de futur que tenim és el nou disc, que sortirà el gener. Estem contents i amb ganes de tirar endavant.



El Fugitiu, dissabte a la mitjanit a la plaça Gispert

El Fugitiu és sinònim de festa i gresca. És un grup manresà de rumba, reagge i patxanga amb lletres provocatives, divertides, fresques, i crítiques. La formació va néixer el 2015 i és formada per Carles Badia (baix), Joan Garcia (guitarra i veu), Eudald Camprubí (guitarra i veus), Eduard Puigrodon (teclista), David Riera (percussionista) i Ignasi Llovet (bateria).

Quin repertori tocareu a la festa major?

Tocarem el repertori que fem habitualment, que consta de cançons elaborades per nosaltres i alguna versió.

Quines són les vostres influències?

El grup té tot tipus d'influències, des de grups de l'escena catalana com Dusminguet, La Troba Kung-Fú, i Sanjosex. També tenim influències de grups més de rumba com Los Delinqüentes.

Quins records de festa major teniu?

Per a mi, els records més especials que guardo de la Festa Major de Manresa són els balls de la Mitjanit després del correfoc.

Una anècdota o el fet més surrealista que us ha passat mai sobre l´escenari

Mmm... Sempre fa il·lusió que just després d'acabar el concert et vingui algun espectador i et digui que la lletra d'alguna cançó l´ha ajudat o li ha canviat la vida.

Quins projectes de futur afronta el grup?

Primer de tot volem acabar l'estiu i concentrar-nos en els concerts que tenim programats. Estem molt contents perquè ens han sortit bastants bolos. Després, volem gravar un disc. Ens faria molta il·lusió.