L'hilarant nou videoclip de Katy 'Kobe' Perry

A Kate Perry li agrada el bàsquet i rodejar-se d'estrelles, i en el seu darrer vidoclip en fa gala. A «Swish Swish», dirigit per David Meyers, la cantant proposa un hilarant partit en el qual Katy 'Kobe Perry' i el seu equip, The Tigers, s'enfronten a un complicat rival, The Sheep. Nicki Minaj, que col·labora en el tema, tampoc falta a la festa.

Hafþór Júlíus Björnsson (Juego de Tronos), Gaten Matarazzo (Stranger Things), Molly Shannon, (escriptora), Jenna Ushkowitz (Glee), Bill Walton (exNBA), Rich Eisen (exNFL), Terry Crews (Els Mercenaris), Christine Sydelko (youtuber), Karl-Anthony Towns (NBA), Sydelle Noel, Britney Young, Kia Stevens, Jackie Tohn (de la sèrie GLOW), Carter Wilkerson (twittaire) i Amanda LaCount (ballarina), són alguns dels noms que participen al videoclip. Et proposem un repte. Ets capàs de reconèixer-los tots al vídeo?

«Swish Swish» és el tercer tema del cinquè disc de Perry, «Witness».