Jaume Casacuberta immortalitza setze espais manresans per on va passar sant Ignasi

«Permeteu-me la broma: en alguns ambients, Jaume Casacuberta és gairebé tant o més conegut que sant Ignasi de Loiola!». Amb aquestes paraules, pronunciades en clau d'humor pel pintor manresà Josep Maria Massegú, començava ahir al vespre la inauguració de l'exposició Espais Ignasians manresans a la seu del Cercle Artístic de Manresa, dins dels actes de la festa major de la ciutat. L'expectació era alta: malgrat la calor que hi feia, desenes de persones omplien la petita sala on, fins al dia 15 de setembre, s'hi podrà veure una mostra formada per setze quadres que immortalitzen setze espais de la capital bagenca per on va passar sant Ignasi de Loiola durant el seu pelegrinatge.

Jaume Casacuberta, autor dels quadres, era el protagonista de totes les mirades. Nascut a Calders, el pintor està altament arrelat a Manresa, on viu des de l'any 1946. Durant l'últim mes i mig, ha pintat les aquarel·les especialment per a l'ocasió. «Des del Cercle, se'm va proposar pintar aquests espais ignasians, ja que ara estem immersos en el projecte Manresa 2022. A mi em va fer il·lusió, perquè sempre m'ha agradat pintar espais de la ciutat», deia ahir l'artista. «Les he fet força de pressa; són aquarel·les simples. De vegades faig quadres més abstractes, però en aquest cas, amb poques explicacions, ja es veu quin lloc és», afegia l'autor.

Entre els setze espais que apareixen a la mostra, hi ha el Santuari de la Salut, construït al segle X als afores de la ciutat i freqüentat per sant Ignasi, que hi anava sovint a resar; la Creu del Tort, a prop del monestir de Santa Clara, ubicat al costat del camí ral cap a Barcelona, i també l'Ermita de la Guia, situada al costat del camí que venia de Montserrat. Aquest va ser el primer indret manresà on el jesuïta va aturar-se.

Altres espais, reconeixibles avui en dia, són la Capella del Rapte, Montserrat -l'única imatge no manresana- el Pont Vell o el portal de Santa Maria de la Seu. «El criteri ha estat buscar indrets que va veure i va viure sant Ignasi; és a dir, espais per on va passar en algun moment de la seva estada a Manresa», explicava l'historiador Francesc Comas, també present a la inauguració. «Alguns, com per exemple la Bauma del Cardener, es conserven gairebé igual que com els va veure sant Ignasi; d'altres s'han transformat una mica. Finalment, hi ha un tercer grup d'indrets que han canviat totalment. La col·lecció interessarà tots els manresans, però els ultrapassa; també pot ser una mostra per a gent d'arreu que vingui a Manresa i vulgui conèixer els entorns ignasians».



Un artista amb personalitat

Per la seva banda, Josep Maria Massegú va ser l'encarregat de presentar Casacuberta, de qui va lloar «el compromís amb la ciutat, amb el Cercle i amb les arts plàstiques manresanes», i en va destacar «la personalitat». «En Jaume, a base de treballar, ha aconseguit crear un estil molt personal. L'aquarel·la i la pintura al fresc són els procediments més difícils que existeixen, i ell s'ha fet seu el procés».

La presidenta del Cercle Artístic manresà, Alba Comas, també va destacar el compromís i la proximitat de Casacuberta. «Amb els seus pinzells, ha pintat una gran quantitat d'espais de la nostra ciutat. Aquesta és una mostra de la simbiosi entre l'artista i el seu espai vital, ara des d'una perspectiva vinculada a un fet històric».

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i la regidora de Cultura, Anna Crespo, també van ser presents a la inauguració. Junyent va afirmar que «el projecte Manresa 2022 ha de ser de tothom; per molta intenció que hi posem, necessitem gent com Casacuberta». I va afegir: «Al despatx d'alcaldia tinc un dels seus quadres. Quan el miro, penso: que bonica que és aquesta ciutat, i que bé que pinta aquest home!».