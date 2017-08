El Museu de Manresa recupera una exposició d'Enric Casas sobre el barroc

Un diàleg amb el barroc. Una conversa atemporal. Això és el que pretén el cicle A la vora del barroc, organitzat pel Museu Comarcal de Manresa. Per dur a terme la proposta, es col·loquen en una mateixa sala obres contemporànies i peces barroques del museu perquè els espectadors puguin descobrir-hi les coincidències que hi ha malgrat el pas del temps. També és una bona mostra per seguir ensenyant les remarcables obres del barroc que es conserven en aquest centre.

La segona proposta d'aquest cicle és Museu. Fotografies d'Enric Casas, una exposició propietat del Museu Comarcal que mostra un seguit d'objectes del barroc que es va trobar el manresà al magatzem de l'equipament entre capes de pols i d'oblit. Ahir a la tarda, una trentena de persones van ser presents en la inauguració, i estarà oberta fins al 24 de setembre. «Quan es moren els objectes per l'ús que van ser fets, tornen a tenir una vida diferent, però això s'ha de descobrir», va destacar Casas. I va afegir, «sóc un apassionat dels objectes vells. I va ser un autèntic plaer fotografiar les vergonyes del museu».

El manresà es va submergir en el magatzem del museu. «Vaig robar temps a casa per poder tirar endavant aquest projecte. Anava amb anorac, guants i botes de sola gruixuda per no passar fred», va explicar. Allà va descobrir peces que havien quedat totalment oblidades. «Vaig aconseguir crear una interacció entre les peces que hi havia al magatzem amb diferents espais i ambients».

Tot i que hi ha alguna instantània que és en color, la majoria de les fotografies de Casas són en blanc i negre. Va optar per aquest recurs perquè permetia mantenir «la sobrietat de la imatge» i té una gran «potència expressiva».

La quinzena d'imatges que configuren l'obra es van elaborar el 1994, però ara, 23 anys després, tornen a veure la llum. Però per què ho fan ara? Segons el fotògraf és perquè la ciutat està emprenent un nou rumb cultural. «Em fa il·lusió que sigui en aquest moment i que la gent les pugui tornar a veure. Em sembla que Manresa és a la via de tenir un museu modern que fa anys que volem».



«La història de molts fracassos»

En el discurs que va fer en la inauguració de l'obra, Casas va aprofitar per reflexionar sobre el paper dels museus i les segones vides que tenen les peces que omplen les parets d'aquests espais. «El museu és la història de molts fracassos perquè les obres sempre han estat pensades per anar a un altre lloc. Què hi fan les pintures romàniques al Museu Nacional d'Art de Catalunya? I les peces del Partenó al British Museum de Londres? Què fan els fragments dels retaules barrocs penjats com si fossin quadres burgesos?». I va continuar dient, «tot té una nova vida dins del museu, però les peces parteixen necessàriament d'una mort».