Cineclub i Imagina't encetaran demà una programació estable de films per a infants

Dues entitats culturals de Manresa, Imagina't i Cineclub, uneixen forces amb l'Ajuntament per muntar una iniciativa pensada per apropar el setè art als infants. Demà, dilluns, s'iniciarà la primera edició del Petit Cine Club, que neix amb la voluntat de proporcionar una programació estable de cinema no comercial a nens i nenes a partir dels 3 anys i amb títols per cada franja d'edat.

La projecció inaugural tindrà lloc demà a les 19.15 h a l'auditori de la Plana de l'Om. La primera pel·lícula del nou cicle serà Grand Prix, una cinta d'animació noruega del 1975 dirigida per Ivo Caprino i que té una durada de 88 minuts. S'adreça a un públic infantil d'almenys 6 anys.

Grand Prix presenta el mecànic de bicicletes i inventor Teodor, que viu al cim d'una muntanya amb els seus amics. Plegats construiran un cotxe de competició molt gran, Il Tempo Gigante, amb la voluntat de retar el campió del món de Fórmula 1.

La segona sessió se celebrarà el dissabte 23 de setembre a les 18 h, també a l'auditori de la Plana de l'Om. Novament pensada per a nens i nenes a partir de 6 anys, es projectarà Capità Dent de Sabre (Noruega, 2003), del director Stig Bergqvist i de 75 minuts de metratge.

Aquesta producció parla d'un capità, el rei dels Set Mars, també conegut com el Capità Dent de Sabre, de qui ningú s'atreveix a esmentar el nom. Mentre navega pels oceans tripulant el bucaner La Dama Negra, ensuma l'or i busca amb afany el tresor del pirata Gabriel el Cruel.

La tercera trobada tindrà lloc el dia 28 d'octubre a la Plana de l'Om amb un títol prou conegut per petits i grans, La Ventafocs, que l'any 1977 es va convertir en la primera pel·lícula infantil doblada al català. Aquesta versió txeca dirigida per Václav Vorlícek el 1973 de 85 minuts de durada, mostra una Ventafocs alegre i valenta i uns escenaris naturals de gran bellesa. El públic també seran els infants d'almenys 6 anys i es faran dues sessions, a les 17.30 i a les 20 h.

La quarta proposta del calendari buscarà un altre tipus d'espectadors, els nens i nenes a partir de 3 anys: El rei i l'ocell. Dirigida pel director fracès Paul Grimault l'any 1980, la cinta de 87 minuts es podrà veure al Casal de les Escodines el dia 4 de novembre, a les 18 h. L'argument presenta el rei Carles V de Taquicàrdia, solitari i caçador. En una de les seves habitacions, una pastora i un escura-xemeneies representats en un quadre s'enamoren, però el retrat del rei queda prendat del de la noia.

La primera edició del cicle es clourà el 2 desembre a les 18 h a l'auditori de la Plana de l'Om amb la pel·lícula Ocells de pas, pensada per a nens i nenes amb una edat mínima de 8 anys. El pare de la Cathy regala a la filla un ou perquè el cogui, però a qui primer veu és un ànec que va en cadira de rodes.

Les entrades valdran 3 euros i es vendran a la Plana des d'una hora abans de la projecció. Per a la sessió de les Escodines, caldrà recollir invitació al Casal.