Troben més d'una trentena de fogars al jaciment neandertal de l'Abric Romaní de Capellades

La campanya arqueològica a l´Abric Romaní s´ha situat enguany al nivell Q on s´han descobert més de 12.00 restes arqueològiques, entre fauna i eines de pedra, i també una trentena de fogars, en una extensió de 250 metres quadrats. La codirectora del jaciment, Palmira Saladié, ha explicat que s´han excavat les restes de l´ocupació del que va ser probablement una cabana de les comunitats neandertals d´ara fa 60.000 anys. "Considerant les restes recuperades aquesta campanya, junt a les dues anteriors, estaríem parlant d´unes 5.000 restes d´eines de pedra i unes altres 7.000 de fauna". Es tracta de la 35a campanya arqueològica sota la direcció de l´arqueòleg Eudald Carbonell que va començar el passat 8 d´agost i que s´allargarà fins el proper dia 30.

L´Abric Romaní és un jaciment que destaca per la presència de fogars ben conservats al llarg de la seva seqüència. "Els més de 30 fogars excavats aquesta campanya ens permetran reconstruir l´espai domèstic del que fou un grup familiar neandertal", ha assegurat Eudald Carbonell.

Segons ha explicat Carbonell, s´ha constatat que la part més propera a la paret on s´han trobat les restes de petits fogars brasers va ser utilitzada com àrea dormitori. A la part mitja, hi ha grans fogars centrals on es van desenvolupar diferents activitat domèstiques, com la preparació d´eines o el cuinat dels aliments i, finalment, les àrees més distants a la paret tindrien la funció d´abocadors de deixalles i és on s´ha recuperat abundant fauna, eines de pedra i restes de carbons.

Les eines de pedra es caracteritzen per estar produïdes en diferents matèries com el sílex, el quars i la calcària. "De les que s´han obtingut aquest any, moltes d´elles estan relacionades amb les diverses domèstiques realitzades a la cabana per part dels neandertals", ha comentat una de les codirectores de l´excavació, Gema Chacón. "La fauna recuperada és producte de les activitats de caça dels neandertals per a la seva alimentació i està formada per ossos de cavalls, cérvols i cabres", ha explicat l´altra codirectora, Palmira Saladié.

L´excavació d´aquest espai domèstic ben conservat permetrà en els propers anys dur a terme estudis sobre la tecnologia, la caça, l´organització "i, en definitiva, l´estil de vida d´aquests grups humans del Paleolític mig", ha assenyalat Saladié.

Els objectius de la investigació a l´entorn de l´Abric Romaní estan relacionats amb la reconstrucció paleoetnogràfica, des d´una perspectiva social, de les societats caçadores del Paleolític mig. Durant la campanya del proper any s´espera encetar el següent nivell de l´estratigrafia, l´R, d´uns 62.000 anys d´antiguitat.