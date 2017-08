De Mocedades a El Consorcio, emocionen

N o hi ha paraules. Us estimem», llançava al públic al final del concert De Mocedades a El Consorcio una Amaya Uranga, ànima del grup, visiblement emocionada i fent un gest d'abraçada. La formació actual, integrada per tres dels germans Uranga (Amaya, Estíbaliz i Iñaki) i Carlos Zubiega, estava acompanyada a l'escenari de tres músics. A Manresa van presentar Las canciones de tu vida en una Sala Gran on no cabia ni una agulla. «Sabem que aquest és considerat un dels millors teatres de Catalu-nya». Se'ls veia a gust a l'escenari. Feia tres anys ja havien actuat a Manresa, «però hem tornat per si algú de vosaltres no hi era i, també, per repassar les cançons», van fer broma. Al començament el públic estava més contingut, «podeu cantar i ballar». Però a mesura que avançava el concert i el grup desgranava les seves cançons més emblemàtiques, el públic va començar a corejar els temes, aixecava els braços i en més d'una ocasió es va posar dret.

Entre el repertori de grans èxits també hi va tenir cabuda alguna versió, com ara California dreamin, «de quan vaig començar a tenir ús de raó en la música», apuntava el petit dels germans Uranga. El concert va tenir una part més intimista amb un recull de cançons «de quan ens trobem en les reunions familiars amb una guitarra». Tampoc no hi van faltar cançons de les etapes en solitari d'alguns components del grup com Cantinero de Cuba, que van popularitzar Sergio i Estíbaliz, o una cançó que va formar part del primer disc en solitari d'Amaya. «Algú a qui admirava molt em va deixar cantar una de les seves cançons». I va començar a sonar Paraules d'amor, en la versió en castellà. Un dels moments més especials de la vetllada i una de les poques ocasions en què Amaya, que va aparèixer a l'escenari amb una crossa, es va aixecar per cantar. Demostrant en tot moment el seu sentit de l'humor, va etzibar: «No sé si sabeu que som l'Insercio». Però bromes a part, poden presumir de ser un grup vetarà que està en plena forma i que l'any passat va ser mereixedor d'un Grammy a l'excel·lència musical. «Us en fem partícips perquè sou vosaltres, el públic, el que ens manté a l'escenari».

En un moment del concert el grup també va tenir un record per les víctimes dels recents atemptats a Catalunya, un gest que el públic va agrair amb un gran aplaudiment. Per a la traca final van guardar-se cançons que de ben segur formen part de la banda sonora de molta gent, com l'eurovisiva Eres tú, Secretaria o Amor de hombre, que van interpretar a la tanda de bisos, per acomiadar-se definitivament del públic amb Adiós amor.