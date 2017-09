Arrenca la Setmana del Llibre en Català més internacional

La 35a Setmana del Llibre en Català, la més internacional des del seu inici, va obrir ahir les portes amb 200 novetats editorials repartides en 163 expositors. Fins al 17 de setembre, l'avinguda de la Catedral serà escenari d'aquesta fira que aplega el 95 % de les editorials del país, segons els organitzadors. Entre elles, la manresana Tigre de Paper, integrada en l'associació d'editorials independents Llegir en Català, i Angle Editorial, que celebra vint-i-cinc anys. La Setmana, que lliurarà el premi Trajectòria a l'escriptor barceloní Jaume Cabré, tindrà la presència d'autors de reconegut prestigi internacional, com Paul Auster, l'artista visual italià Nanni Balestrini, l'autora anglesa Mary Beard, i la il·lustradora siriana Gulnar Hajo. També hi haurà una delegació de 16 editors estrangers que es reuniran amb agents literaris per exportar les lletres catalanes arreu del món. «Estem resseguint el camí per acabar tenint un bon saló del llibre com tenen ciutats com París o Roma», explicava el president de la Setmana del Llibre en Català, Joan Sala.

Quant a les novetats, destaca la presentació de la nova novel·la d'Auster; un nou volum de l'italià Erri De Luca, El més i el menys (Bromera), o Això no és Amèrica (Empúries), de Jordi Puntí. La Setmana té un pressupost total -entre la part de fira i la de festival literari- d'uns 400.000 euros.