Darreres especulacions

Darreres projeccions i primeres apostes per al palmarès de l'edició 74 del festival de Venècia. Durant les darreres hores s'ha pogut veure en el Lido venecià la darrera proposta de John Woo, un dels noms clau del cinema de Hong Kong, que durant els anys 80 va marcar un nou estil en el cinema d'acció asiàtic ( The killer), que ell mateix va implantar als Estats Units durant els 90 ( Misión Imposible 2). Enguany ens ofereix Manhunt, un nou i dinàmic thriller amb la seva empremta personal sobre un advocat que es veu implicat en un cas d'assassinat. Woo es presenta fora del concurs oficial, del que sabrem un resultat en les properes hores.

El jurat, presidit per l'actriu Annette Bening, resoldrà un palmarès en què, a hores d'ara, hi ha unes clares favorites. Al capdavant de totes les travesses cal situar indiscutiblement Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, l'obra mestra que farà que Martin McDonagh i el seu espectacular repartiment competeixin ben probablement pels Oscars d'enguany. Un brutal consens de crítica i públic subratllen les virtuts d'una cinta intel·ligent, astuta i emocionant on Frances McDormand, Woody Harrelson i Sam Rockwell fan una autèntica masterclass interpretativa. Seria també incomprensible veure fora dels premis el conte de Guillermo del Toro The shape of water, amb una remarcable Sally Hawkins, i el documental EX LIBRIS-The New York Public Library, tot i que el llegendari Frederick Wiseman no acostuma a sortir premiat als festivals on competeix. Podria ser un bon moment per trencar amb aquesta dinàmica. Aquestes són només tres de les apostes més rellevants, però el jurat podria trobar fàcilment altres noms premiables en films destacats com Downsizing, Lean on Pete, Sandome no satsujin, The Leisure seeker o Amore e malavita, el film italià que ha agradat més de la Mostra. Tot plegat, pures especulacions. En poques hores, palmarès i tanquem la paradeta.