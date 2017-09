Obrint Pas, el grup de les primeres vegades

Si hi ha un grup que estigui lligat a la història de Propaganda pel fet!, aquest és sens dubte Obrint Pas, el conjunt valencià pioner en la fusió de l'ska, el rock i els instruments tradicionals que ha creat himnes col·lectius amb missatges de reivindicació política i també social. «Les portes se'ns han obert, d'alguna manera, juntament amb ells; hem crescut plegats», assegura Marc Padró.

Ho corrobora Dani Castellano: «Hi ha una relació molt personal i molt propera. Els passos els hem anat fent alhora: la primera portada d'Enderrock va ser amb ells, i la primera vegada que vam sortir al telenotícies també. Si fem un recompte de totes les primeres vegades, Obrint Pas ha estat el grup insígnia. No sempre les relacions són tan passionals, però amb Obrint Pas ho han estat, i sempre hem estat molt vinculats».



Mateix tarannà

«Ens vam trobar per causalitat, no per casualitat», resumeix Xavi Angulo. «Ells van guanyar el concurs Tirant de rock, el que ara és el Sona9, i van renunciar al premi, que era enregistrar un disc, perquè no estaven d'acord amb les clàusules que els posaven les discogràfiques». «Llavors vam coincidir en alguns concerts, i ens vam anar coneixent. El que els oferiem sí que corresponia al que ells esperaven d'una discogràfica, bàsicament pel tarannà: la transparència i la relació de tu a tu amb l'artista», afegeix Castellano. «Si el teu segell té uns valors concrets, cal donar suport a les propostes musicals que vénen en aquesta direcció. Obrint Pas ho feia d'una forma molt conscient», recorda.