divertiment de baixa intensitat per a cruise

barry seal: el traficante

? Estats Units, 2017. Thriller. 114 minuts. Direcció: Doug Liman. Guió: Gary Spinelli. Intèrprets: Tom Cruise (Barry Seal), Sarah Wright (Lucy Seal), Domhnall Gleeson (Monty Schafer), E. Roger Mitchell (Craig McCall), Jesse Plemons (Sheriff Downing). Pantalles: Manresa i Abrera.



Hi ha personatges verídics que semblen extrets de la ficció més increïble, com si haguessin estat concebuts pel guionista més embogit. Aquest és el cas de Barry Seal, un antiheroi nord-americà més que singular. Aquest pilot de la TWA, una de les companyies aèries més reputades, esdevingué la primera meitat dels anys vuitanta un dels homes més influents, adinerats, desconcertants i camaleònics dels Estats Units. Fou col·laborador del narcotraficant més notable de l'època, el llegendari Pablo Escobar, però acabà treballant al servei de la CIA i de l'FBI i es convertí en una de les peces cabdals de l'escàndol Irangate (el govern americà va vendre armes al règim enemic de l'Iran per poder finançar la Contra nicaragüenca), un dels episodis més foscos de la presidència de Ronald Reagan. Aquest enigmàtic brivall ja havia inspirat anteriorment un telefilm ( Doublecrossed) i un llargmetratge ( Infiltrado). Barry Seal: El traficante ha estat rodat, curiosament per Doug Liman, fill de l'advocat (Arthur Liman) que conduí la investigació oficial de l'Irangate. El llargmetratge no és, però, ni un film biogràfic ortodox ni una radiografia crítica de les clavegueres del poder. El director novaiorquès ha seguit les passes d' Atrápame si puedes, també basada en un estafador real, i ha executat una amalgama de thriller, comèdia i política-ficció que evita trepitjar qualsevol ter-reny dramàtic i/o ideològic relliscós i opta per la direcció més còmoda i previsible. Som davant, doncs, d'un divertiment de baixa intensitat, en què l'autor d' El caso Bourne (el primer títol d'una de les millors franquícies del Hollywood del segle XXI) se sotmet sense cap resistència als dictats de Tom Cruise, una de les estrelles més controladores i antipàtiques del firmament del cinema americà.