Pluja d'aplaudiments a MTM en l'estrena de Grease

MTM estrena Pink Ladies i T Birds; les noies de rosa i els nois de toupé i caçadora de pell. Joves adolescents que viuen intensament el seu fer-se grans. L´alegria com a medicina per resoldre el conflicte. Una batalla de desitjos en la que guanya l´amor. Grease, el musical.

Un nou espectacle de Manresa Teatre Musical (MTM), aquesta escola de joves actors que forma els alumnes a parts iguals entre cant, interpretació i ball. Grease, la proposta del 2017 de MTM, ha estrenat aquest cap de setmana a Navarcles amb funcions de dissabte i de diumenge, i amb el teatre pràcticament ple els dos dies.

Una estrena exitosa, molt aplaudida pel públic, amb convidats d´honor a la platea com el director Daniel Anglès i els actors Víctor Arbelo (Roger a "Rent") i Frank Capdet (Coullardin a "Scaramouche").

L´elenc de MTM va deixar molt bones sensacions en un espectacle conegut i exitós, creat per Jim Jacobs i Warren Casey, el 1971. Un clàssic dels musicals molt interpretat, que MTM ha revisat i adequat per reestrenar-lo aquest cap de setmana després d´un curs de feina. Molt treball amb els actors i ballarins, i molt bona qualitat. Un producte de la marca MTM, escola dirigida per David Bacardit i Pablo Testa, que mostra maduresa i que es troba en el cinquè aniversari i que creix any rere any.

Grease es presenta amb una escenografia àgil, amb dues graderies transformables que donen dimensió i color a l'escenari, amb coreografies, en alguns moment multitudinàries; amb cançons per a un sol cantant, per a duos, trios i grupals, amb un vestuari treballat i vistós i amb un ritme trepidant que culmina amb un esclat de força a les escenes finals.

Després de Navarcles, l´espectacle viatja el 8 d´octubre a Solsona i altres poblacions de Catalunya en una tourné que encara està per concretar.