El curs de cultura medieval dels Amics de l'Art Romànic tractarà d'avenços i tecnologia

Tres conferències i una sortida matinal a Sant Cugat i Terrassa (el 22 d'octubre) formen el nou curs de cultura medieval dels Amics de l'Art Romànic del Bages, que enguany han fixat la mirada en els avenços i les tecnologies «que van permetre que l'època medieval pogués avançar». El curs, gratuït, no necessita inscripció prèvia. Les tres conferències (20 h) es faran a la sala d'actes del Casino de Manresa.

La primera (6 d'octubre) portarà per títol «Els mapes i els viatges: la cartografia medieval com a instrument de viatge» i l'oferirà Ramon J. Pujades i Bataller, doctor en Geografia i Història per la Universitat de València; la segona (13 d'octubre), la pronunciarà Reinald González, doctor en Història de l'Art per la UB, i es titularà «Evolució de les tècniques constructives del pas del romànic al gòtic». I la tercera (20 d'octubre), «Pervivències científiques i tècniques de l'edat mitjana a la nostra societat actual», anirà a càrrec de Jaume Perarnau i Llorens, director del MNACTEC de Terrassa i doctor en Història de la Tècnica.