L'ombra de «Millennium» és massa allargada

LA NIEBLA Y LA DONCELLA

? Espanya, 2017. Thriller. 104 minuts. Direcció i guió: Andrés M. Koppel, a partir de la novel·la de Lorenzo Silva. Intèrprets: Quim Gutiérrez (Sargent Bevilaqua), Aura Garrido (Virginia Chamorro), Verónica Echegui (Ruth Anglada), Roberto Álamo (Teniente Nava). Pantalles: Bages Centre (Manresa) i Multicines (Abrera).



Els directors espanyols han tractat profusament el cinema policíac en els darrers anys i ens han proporcionat mostres estimables (i personals) d'aquest gènere: La isla mínima, Que Dios nos perdone, Tarde para la ira... La niebla y la doncella s'apunta a la festa, però el seu resultat final està molt lluny, malauradament, del que s'ha assolit en els títols esmentats anteriorment. La pel·lícula s'inspira en una novel·la de Lorenzo Silva i suposa la segona cinta basada en la parella de guàrdia civils formada per la cap Virginia Chamorro i el sergent Rubén Bevilacqua. Els protagonistes viatgen fins La Gomera per poder aclarir un cas (l'estranya mort d'un jove) que s'ha obert tres anys després del succés. La investigació es complica quan s'hi veu implicat un polític local.

Chamorro i Bevilacqua van debutar fa tres lustres a la pantalla gran (amb els rostre d'Ingrid Rubio i Roberto Enríquez) a la correcta El alquimista impaciente, de Patricia Ferreira. La niebla y la doncella constitueix l'opera prima d'Andrés Koppel, un realitzador canari amb arrels germàniques, que sobresortí com a coguionista a la notable Intacto. La seva adaptació cinematogràfica del text de Silva segueix els cànons moderns del gènere (una trama enrevessada que descobreix les misèries morals de tots els personatges) amb una signatura només acceptable. La premissa argumental és estimulant i el marc geogràfic (la magnètica illa canària) esdevé un personatge més de la intriga. Però la cinta no ofereix cap altre detall rellevant i s'alça com un thriller aigualit, mimètic (l'ombra de Millennium és allargada) i fred, conduït per un repartiment (amb intèrprets de la talla de Verónica Echegui i Quim Gutiérrez) que no respon ni de bon tros a les expectatives inicials.