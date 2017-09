Shakira anuncia un segon concert a Barcelona el 26 de novembre

La cantant colombiana Shakira ha anunciat un segon concert al Palau Sant Jordi de Barcelona el pròxim 26 de novembre, després d'esgotar les entrades per al 25 de novembre al mateix recinte, segons ha informat Live Nation en un comunicat.

Shakira oferirà el pròxim novembre cinc concerts a Espanya, dins la gira mundial "El Dorado", que arrencarà el 8 de novembre en Colònia (Alemanya) i serà la primera que realitzarà l'artista colombiana després de diversos anys, en els quals ha estat mare de dos nens i s'ha apartat dels grans "tours".

El 17 de novembre obrirà el seu primer concert a Espanya, concretament al BEC! de Barakaldo (Biscaia), al qual seguiran d'altres cites en el WiZink Center de Madrid (dia 19), al Coliseum de la Corunya (dia 23) i al Palau Sant Jordi de Barcelona (dies 25 i 26), ciutat en la qual resideix actualment.

Així consta en la nota de premsa remesa per la promotora d'aquesta gira, que inclourà parades a tot Europa i els Estats Units, incloent l'AccorHotels Arena de París i el Madison Square Garden de Nueva York. Una etapa llatinoamericana de la gira serà anunciada més endavant.

"Tinc moltes ganes de ser a l'escenari de nou cantant juntament amb tots vostès, totes les seves cançons favorites i les meves. Serà molt divertit! El camí al Dorado comença ara!", ha assenyalat Shakira en declaracions recollides per Live Nation.

Els seus últims concerts a Espanya es remunten al 2011, dins la gira "Sale el Sol", que va incloure parades a diverses ciutats, una d'elles a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona i una altra a l'estadi Vicente Calderón de Madrid.

L'anunci del seu nou "tour" arriba just després del llançament de "El Dorado" (Sony Music), l'onzè disc de la seva carrera, que inclou èxits mundials com "La Bicicleta", "Chantaje" o "Me Enamoraré".

Amb més de 60 milions de discos venuts a tot el món, la carrera de Shakira ha estat mereixedora a més de dos premis Grammy i vuit Grammys Llatins. És, també, l'única artista d'Amèrica del Sud amb una cançó número u als Estats Units.