L'Obrador Instrumental fa donació de material del grup a l'Arxiu Comarcal

Ahir, d´esquerra a dreta, Marc Torras, director de l´Arxiu Comarcal del Bages, Ricard Tomàs, Teresa Comas i Josep Maria Coll (Obrador Instrumental). Francesc Comas, president del Centre d´Estudis del Bages, ha estat la persona que ha facilitat la gestió per a la donació

L'Arxiu Comarcal del Bages va ingressar ahir documentació de l'Obrador Instrumental, referent en la vida orquestral i musical de la ciutat entre 1976 i 1987 (des del 1978 sota el nom d'Obrador Instrumental). La donació consisteix en un llibre-memòria amb documentació textual i gràfica (programes, ressenyes periodístiques, documentació interna), i una sèrie de relacions exhaustives sobre actuacions, participants i col·laboradors. Adjunt a la memòria hi ha un DVD amb la versió digital del llibre i una altra versió multimèdia amb enregistraments de concerts de l'Obrador i de moments singulars en la història del grup. Aquest és el resultat del treball de recerca i recopilació fet per membres de l'orquestra amb motiu dels 25 anys de l'últim concert del grup. En el marc d'aquest darrer concert (l'1 de gener del 1987) l'Obrador ja va fer donació a Manresa del fons de partitures i una espineta al Conservatori. Properament s'entregaran originals de programes, notícies i documentació interna per constituir un fons documental i amb possibles finalitats expositives.