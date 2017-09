El quart muntatge d'una carrera engegada el 2009

? Amb La nit just abans dels boscos s'obre, com explicava ahir Joan Morros, d'El Galliner, la temporada de la Sala Petita. Des que va decidir llançar-se als escenaris, l'actor i director Jaume Costa ha portat a escena Còmplices (Isabel-Clara Simó), Com us deia... el rei està fotut (Pi- tarra) i Mestre Oleguer (Guimerà), ambdós amb música del manresà David Martell . Ara s'enfronta al text de Koltès, que, diu, ha estat «el més difícil».