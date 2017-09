L'Aula d'Arts Escèniques engega el curs amb 300 alumnes i manté l'oferta per consolidar-la

Fer teatre per passar-s'ho bé. Amb aquesta filosofia arrenca, un any més, l'Aula d'Arts Escèniques del Kursaal, l'espai gestionat per l'equipament manresà que ofereix formació de teatre i circ per a totes les edats i nivells. En total, s'ofereixen 31 cursos, impartits per 16 professors. Cinc dies abans de l'inici de les classes, i amb les inscripcions encara obertes fins a final de mes, ja hi ha gairebé 300 alumnes matriculats. Es manté així la tendència de l'any anterior, tal com van explicar ahir els impulsors de la proposta.

«Després d'uns anys de canvis i novetats, estem en un punt d'estabilització», deia el gerent del Kursaal, Jordi Basomba. «Fa un parell d'anys vam remenar una mica l'Aula, i ara ho estem consolidant. El volum d'alumnat el mantenim curs rere curs», va assegurar el responsable, que va destacar el caràcter «municipal» de l'escola. I és que, tal com va recordar la coordinadora, Teti Canal, la iniciativa va ser creada «fa més de 25 anys» per l'Ajuntament de Manresa, que gestionava la formació a través del CAE. A partir del curs 2009-2010, el Kursaal en va prendre el relleu.

L'oferta de cursos, que oscil·la entre els 25 i els 35 euros mensuals, torna a estar dividida en dues branques: per una banda, el teatre, que inclou les tècniques d'interpretació, la dansa i el cant; per l'altra, i en col·laboració amb l'entitat manresana LaCrica -que gestiona les classes de manera autònoma- hi ha els tallers de circ, que van des de les acrobàcies i els equilibris fins als trapezis. Els grups, dividits per edats, comencen tots a partir dels 4 anys, i inclouen infants, adolescents, joves i adults.



Novetats en el circ



Una de les novetats d'aquest any, tal com va explicar Oriol Garriga, membre de LaCrica, és el grup de tècniques teatrals per a artistes de circ, que s'ha obert per primer cop. «Tenim alumnes que fa temps que vénen, i tècnicament ja tenen una rutina muntada. Es tracta de vestir-la, i treballar la posada en escena de números de circ. Els malabars poden ser l'altra novetat, però no sabem si s'hi apuntarà prou gent; depèn de l'any», explicava l'impulsor, que també va apuntar la possibilitat d'obrir grups d'adults de matins.

Per a Garriga, la clau de l'èxit del circ -que els últims cursos ha crescut molt en nombre d'alumnes, amb oferta formativa de LaCrica també a Berga- rau en el fet que «és una activitat esportiva no competitiva». «El circ implica concentració, disciplina i col·lectivitat en el treball, però sense competició; molts pares ho prefereixen».

Pel que fa a la formació de teatre, hi haurà quatre grups d'infants i adolescents, i quatre més de joves i adults, amb dos nivells. «La iniciació és per als adults que volen fer un tastet. En el nivell avançat, els alumnes normalment repeteixen, perquè cada any es treballa una cosa diferent. L'any passat es va fer un treball davant de càmera, i enguany el curs se centra en la construcció de personatges», deia Teti Canal.



Coreografies i 'teatre collage'



També hi haurà un grup de coreografies de teatre musical, amb un plantejament molt lúdic a càrrec de Guillem Cirera, i l'anomenat teatre collage, dirigit a joves a partir de 16 anys, que «fa de pont entre el teatre juvenil i l'Aula d'adults». «És una franja d'edat complexa: quan els alumnes passen a batxillerat o a la universitat, es perd el concepte d'extraescolar de tarda. Per això oferim aquest grup dissabte al matí, per poder seguir fent teatre des d'una visió àmplia, que abraci moltes disciplines diferents», explicava Guillem Cirera.

«El teatre és una activitat que enriqueix molt. No només treballem la interpretació i les tècniques corporals i vocals; també la creativitat, l'autoestima, l'autoconeixement o les habilitats socials. Per a aquestes generacions, als 16 o 17 anys, treballar aquests valors humans i emocionals és molt valuós», opinava Canal, que va subratllar que la programació que es porta a terme des dels cursos és «pedagògica i equitativa per a tothom». «Es treballa la formació de la persona mitjançant les arts escèniques. Aquí no triomfem a les cartelleres dels millors teatres; som una escola», va concloure.