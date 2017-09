Regió7.cat supera les 925.000 visites durant el mes d'agost

El web de Regió7 no va tancar per vacances, sinó tot el contrari, i així li ho van reconèixer els lectors. Durant el mes d'agost, l'edició digital d'aquest diari va rebre 925.032 visites, xifra que suposa marcar un nou rècord històric i que consolida www.regió7.cat al top quinze dels mitjans en català més visitats i auditats per OJD Interactiva.

En total, van ser 301.745 els lectors diferents que en un moment o altre del mes van accedir a Regió7.cat per seguir l'actualitat, marcada durant l'agost pels incendis forestals, els atemptats de Barcelona i Cambrils i la Festa Major de Manresa. És la tercera vegada en què l'edició digital del diari supera els 300.000 lectors mensuals. Quant a les pàgines vistes -dada que representa els articles llegits i les galeries de fotos visualitzades-, durant aquest mes passat es va arribar a les 2.292.530.



21.240 lectors diaris



L'audiència diària també continua en alça. Segons OJD Interactiva, cada dia d'agost van entrar a www.regió7.cat 21.240 lectors diferents de mitjana. Aquesta xifra va pujar fins als 21.514 els caps de setmana. Pel que fa a l'edició en paper, manté el lideratge amb els 40.000 lectors diaris, segons l'EGM.

Tornant a la xarxa, Manresa Diari té una audiència diària de 344 lectors i Ona Bages en suma 1.882 al mes. Nació Manresa, l'edició local de Nació Digital, no audita les seves dades de forma separada. Sí que ho fa, en canvi, l'edició d'Osona, Osona.com -la fundacional del grup-, que durant l'agost va tenir 7.414 lectors diaris de mitjana. A l'Anoia, Anoia Diari i Infoanoia gairebé van marcar un empat tècnic amb 1.732 i 1.706 lectors diaris, respectivament. La Veu de l'Anoia en va sumar 391. Pel que fa al Berguedà, Aquí Berguedà va assolir 1.022 usuaris únics. Nació Berguedà i Nació Solsona tampoc auditen la seva audiència de forma separada de Nació Digital.

Quant a les xarxes socials i coincidint amb l'inici de curs, Regió7 ha recuperat el compte de Twitter @diaridigualada. El perfil informa de nou de les notícies d'Igualada i de l'Anoia i se suma al perfil general del diari, @diariregio7, que té 16.200 seguidors.