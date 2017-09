El Casino acull una exposició amb l'arxiu de Jaume Pons

L'Espai 7 del Centre Cultural el Casino inaugura avui, a les 7 de la tarda, l'exposició Jaume Pons i Agulló. Col·leccionista de la història i la cultura de Manresa, una mostra que recull els materials que l'arxiver va aplegar al llarg de la seva vida, tant documentals com objectes. L'objectiu és explicar la història i la cultura de Manresa a través de l'arxiu de Pons, i donar a conèixer la varietat i la importància que aquest fons suposa dins l'àmbit històric i patrimonial de la ciutat.

L'exposició es podrà visitar des d'avui fins al dia 1 d'octubre, de dimarts a diumenge en horari de 18 a 21 h. És comissariada per Montserrat Caus, actual responsable de la Col·lecció Local de la Biblioteca del Casino, i inclou fotografies de la col·lecció particular de Pons, així com la seva producció bibliogràfica i les seves aportacions a les entitats locals i mitjans de comunicació. L'arxiu particular del col·leccionista conserva clixés i fotografies d'àmplia temàtica, així com pel·lícules, llibres de religió, art, història i medicina, pergamins, actes, goigs i programes d'entitats.

Jaume Pons i Agulló, nascut a Manresa el 19 de febrer del 1933, va ser un col·leccionista i arxiver amateur que va divulgar la història i la cultura manresanes. Treballador incansable, va reunir, al llarg de la seva vida, una nombrosa varietat de documentació en suports diversos amb la finalitat de donar a conèixer la seva passió: la ciutat de Manresa.

Pons va contribuir escrivint articles, organitzant cursets o portant a terme diferents activitats culturals amb nombroses entitats i associacions. Va col·laborar en exposicions i edicions locals i comarcals, i també amb Ràdio Manresa, Televisió de Manresa i TV3. Al diari Regió7, va publicar-hi un article setmanal divulgant el patrimoni de la ciutat a la secció Memòria Gràfica, a més, d'escriure a la revista El Pou de la Gallina sobre Carrers amb història.

La seva professió, però, era la de farmacèutic. I és que l'any 1945 va entrar com a aprenent a la farmàcia Sala del carrer Sant Miquel, on va treballar d'auxiliar fins a la seva jubilació. Pons va morir a Manresa el 23 de novembre del 2014.