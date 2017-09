Una exposició per conèixer i estimar Manresa

L'arxiu del col·leccionista Jaume Pons (1933-2014) és tan gran que, si es volgués exposar sencer, caldria un espai físic immens. A ell li ocupava dues habitacions i també el soterrani de casa. Ahir, l'Espai 7 del Centre Cultural del Casino va inaugurar una exposició que recull una petita part de totes les fotografies, clixés, pergamins i documents que l'incansable divulgador va recopilar al llarg de la vida, triades per la responsable de la col·lecció local de la biblioteca, Montserrat Caus, que exerceix de comissària.

Imatges en blanc i negre de la Seu, la Cova, el passeig de Pere III, la carretera de Vic i la plaça Major; goigs, cartells i pamflets de la Festa Major de Manresa i de les Festes de la Llum, i també llibres, publicacions en revistes i mitjans i plànols de la ciutat formen una mostra que porta per títol Jaume Pons i Agulló. Col·leccionista de la història i la cultura de Manresa, i que es podrà visitar fins a l'1 d'octubre.



Conèixer i estimar la ciutat



«Vocació» i «generositat» són, segurament, les paraules que més es van repetir en recordar la figura de l'estudiós. La mateixa Montserrat Caus, que va iniciar els parlaments, va destacar que l'exposició vol «posar a l'abast dels manresans i les manresanes una part del gran arxiu d'en Jaume» i, alhora, «anar més enllà i transmetre l'esperit engrescador i l'estima per Manresa que sentia ell». L'objectiu? «Que quan sortiu d'aquesta sala conegueu millor la vostra ciutat i, sobretot, l'estimeu més. En Jaume n'estaria molt content», va assegurar.

Caus també va agrair especialment a la família de Pons, present a l'acte, haver-li permès accedir a l'arxiu, i es va emocionar en compartir unes paraules de Salvador Redó, cap de fotografia de Regió7, que era amic de l'homenatjat. «En Salvador m'ha dit: 'el Jaume Pons és aquí', i amb això ja em sento ben pagada», va concloure. «Ell era un bon home que no tenia mai un no per resposta».

La filla gran del manresà, Maria Teresa Pons, també va adreçar unes paraules als assistents per agrair la col·laboració de l'Ajuntament, del Casino «i, sobretot, de la Montse, que ha tingut una feinada». «Jo, de ben petita, en lloc d'anar al parc els diumenges ja me n'anava a l'abocador a buscar arxius; una part del material és també part de mi, i aquesta exposició està feta amb tot el cor», va dir.

Finalment, la regidora de Cultura, Anna Crespo, va assenyalar que a Pons el va moure «l'amor per Manresa», i va afegir: «Preneu-vos aquesta mostra com un petit recull de tot el seu arxiu, fet amb cura, per tal que la seva feina no sigui en va: ell va guardar i cedir tota la seva obra perquè el seu llegat passi a generacions posteriors».