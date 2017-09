La paret dels Catalans serà un enorme llenç on tothom podrà dibuixar el seu grafit

La paret de formigó del carrer Aragó de Manresa, sota el porxo a tocar de l'estació de tren dels Catalans, té 70 metres de tacte aspre, irregular, i conviu des de fa anys amb guixades de consignes polítiques o amb el segell de joves que volen deixar escrit el nom del seu estimat. Però el mur mudarà de pell a partir d'avui i es convertirà en un enorme llenç on qui ho vulgui podrà deixar la seva empremta en aquesta part de la ciutat.

La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament i la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central (TAVCC), permetrà que es pugui pintar cada dia de la setmana de 10 del matí a 10 del vespre, sense necessitat de tenir cap permís. El projecte es diu Murs alliberats i va sorgir després de l'èxit i la bona rebuda que va tenir Murs plàstics, una iniciativa que ha transformat zones del centre històric de Manresa en obres d'art. Murs alliberats també inclou la col·laboració de Ferrocarrils de la Generalitat, que veu el projecte com a solució per fer front a les guixades incíviques que suporta la paret.

Els treballs que es facin no poden ser de contingut polític, obscè, sexista, homòfob ni xenòfob. «Els veïns -i entre tots- vetllarem perquè tothom respecti aquestes normes. Si s'incompleixen, immediatament corregirem la pintada», assegura un dels organitzadors, l'artista Marc López, DKO.

Segons López, el mur és un espai ideal per fer aquest tipus d'art. «Fa 10 anys que lluito perquè aquesta paret tingui un profit. És collonuda». I demana que els participants no s'enfadin si alguna persona esborra les pintures. «Que ningú s'emprenyi si algú aixafa una pintura al cap d'un mes. S'ha de pintar, fer la foto, i prou».

La regidora de Cultura (i artista), Anna Crespo, va subratllar que s'ampliaran els espais per fer grafits. El pròxim que s'habilitarà aviat és una zona del carrer Remei de Dalt. «Hem d'anar envaint nous espais i exportar aquest projecte», va destacar. I va assegurar, després d'uns segons de rumiar-s'ho bé, que ella també deixarà el seu segell a la paret. «Faré alguna coseta. Agafaré una plantilla i dibuixaré unes palmeres».