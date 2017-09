Els carrers de Monistrol es tornen escenari

Mentre uns quants conductors resignats feien cua ahir a la tarda per anar cap a Barcelona, a tocar de la carretera, a Monistrol de Montserrat, hi havia qui anava veient obres de teatre. Eren totes curtes, de pocs actors i temes diferents. Era la primera edició d'una mostra de microteatre organitzada per l'Ajuntament, que, vista la resposta, podria tenir continuïtat.

Hi havia obres 100% locals, de la dramatúrgia a la interpretació. És el cas de Nirineu, que es va representar a l'anomenada presó de la Canaleta. Una peça de terror interpretada per tres joves actors: Júlia Orti, Marina López i Xavi Tudela.

«Es representa en una antiga torre de vigilància, que és ideal per a un text així», deia Pepo Flores, un dels directors de l'obra. Es representava, amb pocs minuts de pausa entre una funció i una altra, per a una vintena d'espectadors per tongada. Alguns repetien: a dos nens del poble els havia agradat tant que la veien per cinquena vegada.

A escena hi havia una combinació d'actors professionals i debutants. A la peça Ver para creer s'hi podia veure Laura Montero, amb formació de teatre musical, Jordi Comella, teleoperador a la vida real, i Cristina Puig, pastissera. «A veure què em diuen les clientes dilluns a la pastisseria!», explicava somrient.

Van ser seleccionats a través d'un càsting on es van presentar 200 persones, algunes vingudes fins i tot més enllà de Catalunya.

«El microteatre és un banc de proves», deia l'actriu Laura Bosch, que va participar-hi tant de dramaturga com a la direcció i, ahir, feia de regidora. «Són textos que, si funcionen bé, es poden convertir en una obra llarga».

El públic saltava d'un racó de la població de Monistrol de Montserrat a un altre, comentant la jugada amb qui es trobava durant el trajecte. «Ens ha agradat molt l'ambient que s'ha creat», deia Pepo Flores. «En veritat, les persones que acaben veient totes les obres és com si en veiessin una d'una hora i mitja. Però sense adonar-se'n!».