El Museu de Montserrat acull una antològica de Josep Niebla

Divendres que ve (12.30 h) s'inaugurarà al Museu de Montserrat l'exposició-homenatge al pintor Josep Niebla (Tetuan, 1945). La Sala Daura acollirà la mostra Explorar i reivindicar. La pintura de Niebla, comissariada per Daniel Giralt-Miracle i que tindrà caire antològic amb l'exhibició dels principals capítols de la seva producció artística. La mostra de Niebla, un artista visceral, que no en té prou amb dibuixar bé, pintar bé i fer una obra que sigui agradosa per al públic i la crítica, farà èmfasi en les sèries que pel seu interès resulten especialment atractives, com són les dedicades a l'arquitectura o al que ell denomina Alfabet plàstico-polític, així com als diaris manipulats, als mars i a l'Àfrica. Es podrà visitar fins al 2 d'abril del 2018.