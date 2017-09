Xavier Bosch participa dijous en el Club de Lectura de Sant Fruitós

L'escriptor i periodista Xavier Bosch serà dijous que ve (20 h) a Sant Fruitós per participar en el Club de Lectura que ofereix la Biblioteca Municipal. Bosch parlarà de la seva darrera novel·la, Nosaltres dos (Columna, 2017). En el seu darrer llibre, Bosch es planteja si és possible l'amistat entre un home i una dona, i indaga en els vincles invisibles de l'amistat a través de la història del Kim i la Laura, dos joves que es coneixen fortuïtament a les aules de Bellaterra gràcies a un treball sobre Frankenstein. La tertúlia serà coordinada per Ramon Codina i és organitzada per l'associació Dones per Sant Fruitós, i hi col·labora la biblioteca. Bosch va guanyar el premi Sant Jordi per la novel·la Se sabrà tot, i el Ramon Llull per Algú com tu.