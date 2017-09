«It»: crear Un malson certament respectable

IT

? Estats Units. 135 min. 2017. Terror. Direcció: Andrés Muschietti. Guió: Chase Palmer i Gary Dauberman, basat en el llibre de Stephen King. Intèrprets: Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Sophia Lillis, Wyatt Oleff, Jeremy Ray Taylor, Finn Wolfhard, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer, Nicholas Hamilton, Jake Sim, Logan Thompson, Owen Teague. Pantalles: Bages Centre (Manresa) i Multicines (Abrera).

Poques setmanes després de l'estrena de la decebedora La Torre Oscura, ens arriba una nova adaptació cinematogràfica de la literatura de Stephen King, un dels veritables gurus de la novel·la fantàstica moderna i un escriptor molt estimat a Hollywood. It, publicada el 1987 a l'Estat espanyol, tingué el 1990 una versió televisiva, protagonitzada per Tim Curry, no gaire memorable.

El film, ambientat en els anys vuitanta, ens presenta un grup d'adolescents, els Perdedors, que viuen en una petita comunitat, Derry, situada a l'estat de Maine. Uns nois que s'uneixen per lluitar contra la por generada per un ésser malèfic, un pallasso assassí (Pennywise), que ha esdevingut una amenaça ancestral i permament del seu poble. El segon llargmetratge d'Andy Muschietti (treballà durant anys com a director publicitari a Barcelona) confirma les aptituds per al gènere de terror que ja desplegà el creador argentí a la seva notòria opera prima, Mamá, rodada fa quatre anys. El seu treball no està a l'alçada de les millors recreacions fílmiques de l'univers emblemàtic de King (com les llegendàries Carrie i El resplandor), però, sortosament, està a anys llum de nyaps com l'esmentada La Torre Oscura i similars. L'autor sud-americà controla impecablement els mecanismes clàssics del cinema d'horror i impregna, a més, la seva posada en escena d'una atmosfera nostàlgica (recorda Cuenta conmigo, una de les millors cintes inspirades en la narrativa de King) que beu indissimuladament de les fonts del cinema juvenil dels anys vuitanta, una dècada molt revisitada pel Hollywood del segle XX. It és un malson certament respectable.