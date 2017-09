Lady Gaga suspèn la gira europea i els dos concerts a Barcelona

La promotora Live Nation va confirmar ahir que la gira europea de Lady Gaga, Joanne World Tour, es posposa fins al 2018. La gira havia de començar a Barcelona el 21 de setembre -i repetia l'endemà- i havia d'acabar a Colònia el 28 d'octubre. La cantant ja va anul·lar el seu darrer concert al Brasil i va anunciar que tenia fibromiàlgia, una malaltia per la qual s'està tractant en aquest moment. Desenes de fans feien cua des de feia setmanes davant el Palau Sant Jordi, l'espai on havia d'actuar, per poder ser els primers a accedir al recinte i veure de prop la cantant nord-americana.

Des de l'organització, van demanar que les persones que tinguessin les entrades per qualsevol dels concerts de la gira europea les guardessin i es mantinguessin en espera, ja que, «tan aviat com sigui possible», informaran de la seva devolució o validesa en una data posterior.