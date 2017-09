La paret dels Catalans ja llueix els primers grafits de «Murs alliberats»

Dissabte es va estrenar, a la paret de formigó del carrer Aragó de Manresa, sota el porxo a tocar de l'estació de tren dels Catalans, el projecte Murs alliberats. La iniciativa permet que qualsevol persona pugui elaborar el seu grafit sense necessitat de tenir cap permís previ, cada dia de la setmana, des de les 10 del matí fins a les 10 del vespre. Al llarg del cap de setmana, diverses persones es van acostar a l'enorme llenç i hi van deixar la seva empremta. Cal destacar el grafit on apareixen un seguit de calaveres situat en un dels extrems del mur. Aquest projecte està organitzat per l'Ajuntament i la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central (TAVCC), i vol embellir murs lliures amb intervencions artístiques.