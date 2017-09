Concert de l'escolania de Sant Miquel amb la coral infantil de les Escodines. Ofici solemne en honor a sant Miquel, patró de la parròquia del poble. Projecció d'imatges i actuacions dels últims 5 anys del cor, amb la direcció d'Ovidi Cobacho.

Més de tres segles d'història, centenars d'alumnes i un llegat que ha transcendit la litúrgia per passar a formar part del patrimoni social del poble. Així es podria definir en poques paraules l'escolania de Sant Miquel de Cardona, una de les entitats amb més tradició i antiguitat de la vila bagenca. Nascuda l'any 1962, es va fundar amb l'objectiu de reforçar el cor masculí que amenitzava els oficis religiosos de la parròquia amb les veus blanques de petits cantaires.

Enguany, després d'una llarga i reeixida trajectòria, el projecte està d'aniversari: integrants i responsables celebren 325 anys de vida del que s'ha convertit en «l'escola de música més antiga de Cardona i una de les escolanies més antigues de Catalunya, després de la de Montserrat», en paraules de l'actual director, Ovidi Cobacho, que també en va ser alumne. Aquesta efemèride els ha animat a impulsar un documental que s'estrenarà a final d'any i que explicarà, a través de testimonis i gravacions, l'evolució que ha experimentat la formació.

«Des que vaig entomar la direcció, fa 5 anys, la gent del cinema amateur cardoní es va oferir a venir-nos a enregistrar els concerts», explica Cobacho. «Arran de l'aniversari, vam estar revisant les gravacions, i Albert Farré, que estudia Cinema a Terrassa, va tenir la idea de recollir testimonis en un documental. D'una banda, estem entrevistant exescolans i gent del poble, alguns de més de 90 anys, que havien cantat a l'escolania durant els anys 30 i 40, o bé que hi tenien relació, perquè ens expliquin com funcionava en èpoques antigues. D'altra banda, estem digitalitzant i recuperant fonts sonores i audiovisuals. Amb tot plegat, volem explicar què és i què ha estat l'escolania de Cardona».

El film, dirigit pel mateix Farré, es podrà adquirir també en format DVD, i se suma a la resta d'actes commemoratius de la formació, com el concert amb la coral infantil de les Escodines de Manresa, l'ofici solemne o la projecció audiovisual amb un recull d'imatges dels últims 5 anys.



Els anys 60, moment àlgid

Durant els seus 325 anys d'història, l'escolania de Sant Miquel ha tingut alts i baixos. Un dels moments àlgids va arribar la dècada dels 60, amb mossèn Josep Maria Casafont al capdavant, tot un «revulsiu» per al projecte, segons Cobacho. «Era músic de formació, i va arribar a Cardona el 1958. L'escolania havia quedat estroncada per la guerra civil, i ell hi va donar un gran impuls: el cor va passar de 10 a 30 infants, la qualitat va pujar, i va augmentar la vinculació amb la vida cultural del poble. La formació va començar a cantar per Nadal, a les Caramelles i també en altres festes tradicionals. El mossèn exercia de mestre i ensenyava solfeig als infants; fins i tot l'escolania de Montserrat en va intentar tibar algun», afirma l'actual director. «D'aquella època, es conserven les fitxes dels alumnes, amb les fotos i els noms. Al principi eren tot nens, però a partir dels 70 ja comencen a haver-hi nenes».

Malgrat aquest creixement, amb la pèrdua de pes de l'Església, l'escolania també va quedar reduïda, i va caldre innovar, i donar més pes als concerts en detriment de les litúrgies. Ara, per assegurar la continuïtat del projecte, es crearà una plataforma que haurà d'afrontar, en primer lloc, el relleu de Cobacho, que deixarà el càrrec de director enguany. «Avui, muntar una colla castellera és més fàcil que no pas una escolania, però penso que és un patrimoni valuós que cal preservar», assegura ell.