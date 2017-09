L'exposició «David Bowie is» es prorroga fins al 15 d'octubre

L'exposició David Bowie is, al Museu del Disseny de Barcelona, es prorrogarà fins al 15 d'octubre. Des de final de maig ja han visitat la mostra prop de 100.000 persones, i s'ha convertit en una de les exposicions més visitades, sobretot per part de públic internacional. L'inici de la temporada turística, la coincidència de festivals de música i el protagonisme compartit amb altres mostres internacionals com Björk Digital o Lightforms/Soundforms sobre Brian Eno a Barcelona han contribuït a sembrar l'èxit de la primera.

L'exposició, del londinenc Victoria and Albert Museum, va arribar a Barcelona quatre anys després de la seva inauguració a Londres i després d'una gira que l'ha dut a nou ciutats de països com el Canadà, el Brasil, el Japó o Austràlia. Des d'aleshores ja l'han vist més d'un milió i mig de persones. David Bowie is farà a Barcelona l'única parada a tot l'Estat.

La mostra és una capbussada en l'ingent arxiu personal de David Bowie -que es conserva a Nova York-, al qual ha tingut un privilegiat accés el museu londinenc. La selecció dels materials exposats és de Victoria Borackes i Geoffrey Marsh, comissaris del Victoria and Albert Museum, en total, 300 peces vinculades a l'artista, com lletres manuscrites, vídeos musicals, instruments, fotografies i una generosa representació de vestits originals i escenografies de l'artista de les mil cares. La proposta també se centra en el treball col·laboratiu de Bowie amb artistes i dissenyadors.