Itaca Band presenta denúncia penal i civil contra el qui els acusa d'agressors sexuals

El grup musical Itaca Band ha anunciat la presentació d'una denúncia penal i civil contra l'autor dels blocs des dels quals s'han difós els rumors que els acusen d'agressors sexuals, segons han indicat en roda de premsa els membres de la banda. Tot plegat arrenca fa tres anys, quan el cantant del grup i uns amics van entrar al lavabo de dones d'un local per fer una broma a les noies de la mateixa colla. És la versió que explica el grup d'un incident que ha derivat en el que qualifiquen d'autèntica persecució, i que fins al moment els ha fet perdre 14 concerts per la baixa del cantant. Des de fa un any el grup intenta posar-se en contacte amb les persones que els acusen d'agressors sexuals, però segons han indicat a la roda de premsa, sense cap mena d'èxit. Per això han decidit emprendre accions judicials per intentar aturar la qüestió.

Maria Astallé, trombonista del grup, ha explicat visiblement emocionada que, tot i els esforços de la banda per solucionar el conflicte, en aquests tres anys no ha sortit mai cap persona a denunciar públicament les agressions. Tot es basa, segons ha dit, en rumors i en l'escampall d'aquests rumors, en un efecte dominó que ha provocat que se'ls titlli d'agressors sexuals.

Astallé ha assegurat que sobre aquells fets de fa tres anys, aquella entrada al lavabo de dones que lamenten i per la qual demanen disculpes, hi ha testimonis que poden corroborar que en cap cas hi va haver l'agressió sexual que s'atribueix al cantant del grup.

Durant l'últim any el grup afirma que ha treballat amb nombrosos col·lectius de caire feminista per intentar resoldre el conflicte, però que no han trobat mai interlocutor dels presumptes agredits. Per això han arribat a la conclusió que ara el que han de fer és protegir-se dels danys que els provoca la rumorologia, i d'aquí que hagin decidit interposar la denúncia.