L'escriptor David Nel·lo guanya la 50a edició del Premi Prudenci Bertrana

L'escriptor David Nel·lo (Barcelona, 1959) és el guanyador del 50è Premi Prudenci Bertrana amb Melissa i Nicole, una novel·la curta que gira al voltant del xoc entre dues famílies, els Callahan i els Vinyals, que visiten la petita illa sueca de Fårö. El relat explora els límits que estan disposats a creuar per ser feliços, i també les conseqüències de traspassar-los, en un escenari que beu del cinema escandinau i en un context –el solstici d'estiu– que són «cabdals» per a l'obra, tal com va admetre el mateix Nel·lo. «Situo la novel·la en un juny molt calorós, atípic a Suècia, i gairebé malaltís», va assegurar l'autor. Aquest premi és dotat amb un import de 30.000 euros.

D'altra banda, l'exconsellera Montserrat Tura s'ha endut el guardó Carles Rahola per l'assaig República pagesa. Vindicació del catalanisme rabassaire, i el barceloní Xavier Gual ha guanyat el Ramon Muntaner per una novel·la de misteri adolescent. L'acte de lliurament dels Premis Literaris de Girona, celebrat ahir a l'Auditori de la ciutat, es va convertir en un clam a favor del dret a decidir.