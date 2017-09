La Mediterrània homenatja els precursors de la fira en el preludi de la vintena edició

La Gran Festa de Cultura Popular al Bages va celebrar el maig del 1997 la seva tercera i última edició. El novembre del 1998 Manresa engegava la primera Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional, que recollia el testimoni plantat per les entitats, i buscava situar-se, amb espectacles tradicionals, com el tercer gran mercat cultural del país, al costat de Tàrrega i Vic. Vint anys més tard, la fira es diu Mediterrània i posa a l'aparador espectacles de cultura popular i músiques del món. La Mediterrània, que va agafar el relleu de la Gran Festa de Cultura Popular al Bages, vol reconèixer avui, quan falten catorze dies per engegar la seva vintena edició, aquelles entitats i persones que van posar el primer embrió al certamen.

L'homenatge, institucional i no obert al públic, es farà aquesta tarda a la Sala de Columnes de l'Ajuntament amb l'assistència de nou entitats que formaven part de la comissió organitzadora de la Gran Festa de Cultura Popular al Bages. Seran unes vint-i-cinc persones, membres actuals i membres de fa vint anys, explica Lídia Hinojo, gerent de la Mediterrània, que ahir agraïa la predisposició per participar en un homenatge «que la fira encara no els havia fet». Un reconeixement (Ajuntament i departament de Cultura de la Generalitat) que s'està preparant «des del novembre passat» i que, subratlla Hinojo, està completament desvinculat de les polèmiques declaracions de l'ara conseller de Cultura, Lluís Puig, sobre la visió «rància» que es podia tenir, fa uns anys, de la cultura popular, i que no van agradar a les entitats manresanes.

L'homenatge (18.30 h) el presidirà el conseller Puig (que va ser el primer director de la fira, el 1998), acompanyat de Valentí Junyent, alcalde de Manresa, i d'Anna Crespo, regidora de Cultura i Joventut, i és previst que hi assisteixin representants del grup sardanista Sempre Junts, el grup sardanista Nova Crida, el grup sardanista Nou Estel, el grup sardanista Dintre El Bosc, els Bastoners de Rajadell, els Geganters Bages-Berguedà, l'Esbart Manresà, l'Agrupació Cultural del Bages i la colla castellera dels Tirallongues de Manresa.



Jornada Pòrtic

L'acte de reconeixement donarà pas a la presentació de la vintena edició de la fira Mediterrània,una jornada titulada Pòrtic, que ja es va celebrar l'any passat, i que vol «escalfar una mica l'ambient i recordar a la ciutat que la fira ja és aquí», explica David Ibáñez, director artístic del certamen. Es tracta d'un «petit itinerari», obert al públic, que uneix «tradició, car-rer i música». La tradició es relligarà amb la inauguració de l'exposició L'envelat (19.15h), que es podrà veure a l'Espai Plana de l'Om fins al 12 d'octubre. Es tracta, remarca Ibáñez, de «valorar un element tan nostrat i habitual en les nostres festes com els envelats». La mostra és organitzada pel departament de Cultura i l'Institut Ramon Muntaner amb motiu del bicentenari de la Festa Major de Gràcia; l'itinerari continuarà al carrer amb l'espectacle MiraT, que Circ Pànic portarà a la plaça de Sant Domènec (20 h). Abans, el músic i locutor manresà Xavier Serrano farà cinc cèntims d'una fira que se celebrarà del 5 al 8 d'octubre. La Jornada Pòrtic es tancarà amb música, amb el concert dels italians Bella Ciao, que actuaran al teatre Conservatori (21h) en companyia de Jaume Arnella i Carles Belda, en un concert organitzat per D'Arrel (vegeu pàgina 36 del suplement D'Entrada). Un concert «amb grans veus» i un espectacle que va marcar un punt d'inflexió en el folk italià.