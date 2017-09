El circ obre el tast d'espectacles a Sant Domènec

La companyia Circ Pànic va portar a Sant Domènec l'espectacle MiraT, un peculiar muntatge on l'actor i acròbata Jordi Panareda va combinar els seus moviments amb els sons en directe d'un contrabaix, que li marcaven el ritme. Aquesta actuació, que va reunir un bon nombre de públic de totes les edats a la plaça, va servir per inaugurar el tast d'espectacles de la Fira Mediterrània. Amb una gran balança, diverses pedres i objectes de ferro com a escenografia, l'artista va establir un joc de mirades creuades amb el públic en un viatge personal que apel·lava constantment a les referències marítimes i a la recerca de l'equilibri.