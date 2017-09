El collbatoní Miguel Ángel Díaz obre a Barcelona una llibreria de gènere negre

Quan el collbatoní Miguel Ángel Díaz va decidir engegar, l'any 2013, el projecte SomNegra, una llibreria on-line especialitzada en el gènere de novel·la negra i policial, no s'imaginava que en tan poc temps la seva pàgina web es convertiria en tot un referent d'aquest tipus de literatura arreu de l'Estat, amb una àmplia comunitat i gairebé 3.000 títols en estoc. Tampoc no s'imaginava que ara, quatre anys després, la llibreria faria un pas més: avui, a partir de les 6 de la tarda, s'inaugurarà un establiment físic a Barcelona, amb el mateix nom, ubicat al número 108 del carrer Aragó. El negoci agafa el relleu de l'establiment Negra i Criminal, de Paco Camarasa, fins fa dos anys el local de referència per als amants del gènere.

«Quan vaig obrir SomNegra, l'espai que volia cobrir era el d'una llibreria on-line, perquè creia que no estava cobert», explica Díaz. «Jo visc a Collbató, i era impensable obrir-hi un establiment físic, perquè en un poble no té cap sortida. La idea de crear una llibreria em semblava bona, però tenia clar que havia de ser a través d'Internet. Després del tancament del local Negra i Criminal, ens vam convertir en el projecte que millor podia agafar el seu relleu», afirma.

A partir d'aquí, l'Associació Àlfil, formada per un grup de persones amb diverses empreses que treballen en un local on hi ha ubicada una llibreria, es va posar en contacte amb l'impulsor de SomNegra. «Ells la tenien llogada a una altra persona que ha marxat, i per no deixar-la morir, em van fer aquesta proposta», diu Díaz. «Als llibreters ens passa una mica el que els passa als lectors amb el llibre digital i el llibre en paper. A qui li agrada llegir, li agrada tenir l'obra a les mans. Una llibreria online està molt bé, però si a més la pots tenir físicament és molt millor».

Segons Díaz, el nou establiment no només servirà com a punt físic de venda; també exercirà d'espai cultural. «Volem que sigui la casa dels amants del gènere negre. Hi farem presentacions, xerrades i cursets d'escriptura. Nosaltres englobem tota la literatura negra: ficció, no-ficció i còmics. Més endavant, volem incorporar-hi els jocs de taula i les obres en diferents idiomes», assegura l'impulsor. De moment, ja hi ha tancades sis presentacions i un taller d'escriptura. «Començarem a partir del divendres que ve; a l'octubre i al novembre ja tenim les tres primeres presentacions».



La venda on-line continua

SomNegra mantindrà també la venda per Internet, ja que és l'espai on s'ha forjat la seva comunitat. «Nosaltres, a la web, tenim públic de tot l'Estat, fins i tot de fora. Hi ha gent que ens compra llibres des d'Argentina i Estats Units. Acabem de rebre un correu demanant si podríem servir llibres a Xile», explica Díaz. «El perfil és de persones d'uns 30 anys aproximadament, però també hi ha sorpreses: tenim gent de 70 i 80 anys fent compres per Internet!», assegura.

Avui, per inaugurar la nova etapa del projecte, l'acte tindrà la presència de Paco Camarasa, de Negra i Criminal –«m'ha donat un cop de mà amb consells i contactes, i ell hi ha de ser»– i també hi haurà els escriptors Víctor del Árbol i Carlos Zanón.